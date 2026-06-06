Alte Försterei winkt: Altglienicke wartet aufs DFB-Pokal-Los Auslosung der 1. Runde von ser · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke hat sich für den DFB-Pokal 26/27 qualifiziert und wartet gespannt auf den Gegner.

In einem dramatischen Finale im Berliner Landespokal sicherte sich die VSG Altglienicke den Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals 2026/27. Den BFC Dynamo schlugen die Berliner in Unterzahl nach Verlängerung. Nun wartet der Regionalligist gespannt auf den Gegner und hofft auf ein ganz besonderes Los. Um 18 Uhr wird am heutigen Samstag im ARD Sportstudio ausgelost. Im Topf befinden sich 32 potentielle Gegner aus der 1. und 2. Bundesliga. Viele Teams aus dem "Amateurtopf" schielen natürlich auf Gegner wie den FC Bayern München oder Borussia Dortmund.

Torsten Mattuschka, Teil der sportlichen Leitung der VSG, hat einen anderen Wunsch: „Am Ende hoffe ich auf etwas Cooles. Irgendwie würde ich mir Hertha wünschen", erklärt "Tusche" beim Rasen-Talk-Podcast und kündigt ein spannendes Detail an. Je nachdem wer der Gegner wird, könnte die VSG ihr Pokalspiel im Stadion An der Alten Försterei, also der Heimspielstätte des 1. FC Union Berlin austragen. Vor sechs Jahre, als die VSG das letzte Mal am DFB-Pokal teilnahm, musste sie ihre Erstrundenpartie auswärts austragen, schied beim 1. FC Köln mit 0:6 aus.