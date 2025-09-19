Alte Bekannte treffen aufeinander – Aschheim will am VfB dranbleiben

Sie kicken derzeit in unterschiedlichen Sphären: Die einen haben als noch ungeschlagener Tabellenzweiter die zurückliegenden fünf Partien ohne ein einziges Gegentor gewonnen, die anderen schienen sich als Zehnter nach schwachem Saisonstart angesichts der fünf Spiele ohne Niederlage gefangen zu haben, erlitten aber beim 1:2 gegen Peterskirchen einen Rückschlag und handelten sich schon 23 Gegentore ein.

„Weitere drei Punkte sind unser Ziel, aber im Moment nur Wunschdenken. Denn der Gegner hat zuletzt ordentlich gepunktet, und wir werden das Team nicht unterschätzen“, sagt Trainer Vincenzo Contento vor dem Heimspiel seines FC Aschheim gegen den SB DJK Rosenheim (Freitag, 19.30 Uhr). „Und ich bin ganz gut auf dem Laufenden, denn ich kenne den Rosenheimer Coach schon ewig“, hat Contento von seinem Gegenüber Patrick Zimpfer zum Beispiel erfahren, dass dessen Team inzwischen wieder vollzählig ist.

Die beiden standen sich schon zu Zeiten des FC Azzurri auf dem Feld gegenüber, Zimpfer spielte damals für Alemannia München. Der FC Azzurri war jenes zunächst als Freizeittruppe von Pasquale Contento 2004 gegründete Team, das sich später mit seinen Söhnen in die Kreisklasse hocharbeitete. „Weil wir bisher immer vorher gegen den nächsten Rosenheimer Gegner gespielt haben, hat Patrick von meinen Infos mehr profitiert als ich von seinen“, sagt Contento.

Ziel des FC Aschheim muss sein, den Kontakt zum zwei Punkte besser dastehenden VfB Forstinning bis zum direkten Duell beim Heimspiel am 17. Oktober nicht abreißen zu lassen. (guv)