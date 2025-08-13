Alte Bekannte in Aubing: Aufsteiger empfängt Kirchheimer SC

Mit Korbinian Vollmann spielt beim Kirchheimer SC ein 2. Liga erfahrener Spieler in der Landesliga. Heute trifft er auf formstarke Aubinger.

Womöglich sind die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC ganz froh, dass sie am Mittwoch (18.30 Uhr) schon wieder gefordert sind: Denn mit einem erfolgreichen Auftritt beim SV Aubing können sie die 0:1-Niederlage in Freilassing gleich wieder ausbügeln.

Und an so vielen Stellschrauben muss Trainer Steven Toy auch gar nicht drehen, denn mit ein bisschen Spielglück und größerer Effizienz im Abschluss wäre bereits einiges gewonnen. „Jetzt hat halt ausnahmsweise mal die Offensive die Punkte liegen lassen“, sagt der 37-Jährige.

Respekt und Demut zwischen den Kontrahenten

Der KSC kommt bei 6:3 Toren aus vier Spielen ungewohnt minimalistisch daher und geht die Aufgabe in Aubing selbstbewusst an. Man wisse um die Qualität im Kader des Kontrahenten, und natürlich schwimme der Aufsteiger immer noch auf einer Welle der Euphorie, so Toy: „Aber wir fokussieren uns allein auf uns, zumal in der Liga alles nahe beieinander liegt.“

Letzteres hat auch Aubings Trainer Patrick Ghigani bereits festgestellt: „Wir wollen daher auch demütig bleiben, es ist eben noch ein langer Weg – da sind wir realistisch genug.“

Der SV Aubing macht dort weiter, wo er aufgehört hat

Andererseits bestehe kein Anlass, dass sich die Mannschaft verstecke, schließlich sei ihr der Erfolg nicht in den Schoß gefallen und die guten Resultate nicht allein mit großer Euphorie zu erklären: „Wir haben hier über zwei Jahre hinweg gezielt etwas aufgebaut, viel Zeit investiert und einen eigenen Spielstil entwickelt.“

Mit gerade einmal zwei Niederlagen auf dem Konto ist die Elf Meister in der Bezirksliga Süd geworden. Und jetzt, nach fünf Spieltagen ihrer ersten Landesliga-Saison, steht sie ungeschlagen (drei Heimsiege, zwei Auswärts-Unentschieden, 13:7 Tore) an der Tabellenspitze.

Urlaubsbedingte Ausfälle habe der breite Kader zuletzt gut abgefangen, sagt Patrick Ghigani, der seinen zuletzt kränkelnden Daniel Koch beim 4:2 gegen den SVN München erst nach einer knappen Stunde brachte.

Aufeinandertreffen von Vollmann und Koch – beide mit bemerkenswerten Karrieren

Für Aubings Torgarant (32) und Kirchheims Mittelfeld-Stratege Korbinian Vollmann (31) wird die Partie am Mittwochabend zu einer Reise in die Vergangenheit.

Die beiden besuchten gemeinsam das Theodolinden-Gymnasium in Harlaching mit seinen Fußball-Leistungssportklassen und trafen regelmäßig im Münchner Derby aufeinander: Koch spielte von der U12 bis zur U15 für den FC Bayern, Vollmann zwischen 2004 und 2016 sowie später auch in der Zweiten Liga für den TSV 1860.

Weil die Kirchheimer bereits am Freitag daheim gegen den TSV Grünwald hätten antreten sollen, bat der Klub um eine Verlegung der Partie und Grünwald willigte ein. Neuer Termin ist Dienstag, 9. September (19.30 Uhr). Das KSC-Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching II wurde um einen Tag auf Donnerstag, 21. August (19.30 Uhr) vorverlegt.