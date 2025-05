Alte Bekannte helfen aus: SV Westerhausen setzt "neue Reizpunkte"

Am Sonntag startet für den SV Westerhausen die ganz heiße Phase - ausgerechnet beim Spitzenreiter. Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Lok Stendal geht die Wolfsberg-Elf in die finalen vier Partien der Saison. Für diese setzt der Verbandsligist einen neuen Impuls an der Seitenlinie.

"Sie haben mich gefragt, ob ich Ihnen helfen kann. Aus alter Verbundenheit habe ich zugesagt", sagte Wagner der "Volksstimme" zu seiner Rückkehr zu dem Verein, mit dem er Landesmeister wurde, und betonte: "Michael Veith und ich werden Marcelo Franceschi nur unterstützen. Die Tätigkeit in Wulferstedt wird darunter nicht leiden. Die Trainingstage sind verschieden und die nächsten beiden Spiele von Westerhausen finden an einem Sonntag statt. Wulferstedt hat klar Priorität." Mit der SG Germania geht es um den Aufstieg in die Landesklasse, mit dem SV Westerhausen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga.

