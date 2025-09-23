Alte Baustellen und wilde Anfangsphase – zweiter Spieltag der Kreisliga 4

Schlussendlich reichte den FCM-Frauen erneut ein einziger Treffer zum Sieg. Knapp an einem Dreier vorbeigeschrammt sind derweil die Mädels aus Unterbruck. Doch zumindest wandert nach dem 2:2-Unentschieden der erste Zähler auf das Konto des FCA.

Am zweiten Spieltag bleiben die Baustellen der Kreisliga-Teams weiterhin sichtbar: Neben der (SG) Freising United, die durch die 1:2-Pleite im zweiten Aufsteigerduell gegen den SV Karlskron unglücklich ohne Punkte geblieben war, haderte auch der FC Moosburg mit der eigenen Torausbeute.

SV Karlskron – (SG) Freising United 2:1 (2:0). Zwei Mal haben die Kickerinnen von Freising United in Halbzeit eins gepennt – beide Male wurden sie eiskalt bestraft. Dabei sei es aus Sicht von Trainer Christoph Bosch eigentlich „ein Spiel auf Augenhöhe“ gewesen, in dem er seiner Mannschaft einzig die mangelhafte Chancenverwertung vorwerfen könne.

Nachdem die Freisingerinnen direkt mit dem Wiederanpfiff den Anschlusstreffer erzielen konnten, ließen sie gleich zwei hundertprozentige Möglichkeiten liegen. „Wir hätten uns deshalb auf jeden Fall was verdient gehabt“, erklärt der 26-Jährige, der im Heimspiel am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen die (SG) DJK Ingolstadt/Wettstetten dann wieder auf den einen oder anderen Zähler hofft. Tore: 1:0 Franziska Kothmayr (18.), 2:0 Rebecca Senn (43.), 2:1 Antonia Huber (46.).

(SG) DJK Ingolstadt/ Wettstetten – FC Moosburg 0:1 (0:0). „Es war kein spannendes 1:0, aber wir haben definitiv eine Schwäche im Abschluss“, resümiert FCM-Trainerin Annika Lindhorst, die ihre Mannschaft aber für die taktische Leistung lobte. So erinnert sich die 34-Jährige an mehrere wunderschöne Kombinationen, die zu vielen Eins gegen eins-Situationen für Rosa Sackmann und Leah Alderath führten. „Wir haben das Spiel beherrscht und den Gegner hinten reingedrückt.“

Nach diesem gelungenen Saisonstart seien die Erwartungen vor dem Derby zuhause gegen den FCA Unterbruck am kommenden Samstag (17 Uhr) deshalb durchaus hoch – immerhin strebt die Elf um Kapitänin Juliane Huber dort den dritten Dreier im dritten Spiel in dieser Saison an. Tore: 0:1 Alena Wunderlich (58.).

FCA Unterbruck – SpVgg Wolfsbuch/Zell 2:2 (2:2). Natürlich werden dann aber auch die FCA-Kickerinnen anreisen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Im Vergleich zum Wochenende würde Coach Norbert Mößmer dann allerdings auf eine „super wirre Anfangsphase“ mit gleich vier Buden innerhalb der ersten Viertelstunde verzichten. Im weiteren Verlauf der Partie fehlte es seiner Auswahl jedoch an der nötigen Effizienz, was sich kurz vor der Pause sogar beinahe gerächt hätte: Unterbruck-Keeperin Hannah Schäfer lenkte einen Foulelfmeter nämlich gerade noch an die Latte..

„In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch aber schon deutlich überlegen“, bestätigt der Teamchef. Letztlich mussten sich die Ampertalerinnen in einem ansehnlichen und zugleich kampfbetonten Match, in dem besonders Kapitänin Antonia Schmid herausstach, mit einem Punkt zufriedengeben. Tore: 1:0 Antonia Schmid (2.), 1:1 Katharina Wittl (8.), 2:1 Franziska Schmid (10.), 2:2 Anja Hofmann (14.).