Altburg und Baiersbronn teilen die Punkte – Sulz lässt Federn

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald bringt neue Bewegung in der Spitzengruppe. Gechingen baut seine Tabellenführung aus, Baiersbronn bleibt in Schlagdistanz, während Sulz gegen Ahldorf/Mühlen nicht über ein 1:1 hinaus kam. Im Tabellenkeller meldet sich Nagold II zurück, Ottenbronn bleibt im Abstiegskampf stecken.

Sulz musste sich nach zuletzt starken Auftritten mit einem 1:1 begnügen. Bastian Lein brachte den Favoriten in der 21. Minute in Führung, doch Ahldorf/Mühlen blieb kämpferisch stabil. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Raphael Hopf zum Ausgleich (45.+4). Sulz fand nach der Pause keinen Weg mehr durch die Defensive der Gäste. Für den VfR ist es ein Rückschlag im Titelkampf, während Ahldorf einen wertvollen Auswärtspunkt feiert.

Nagold II feierte einen wichtigen Heimsieg und gewann 3:2 gegen die SG Dornstetten. Stefan Wurm traf schon in der 4. Minute, Nahom Tsehaye glich für die Gäste aus (21.). Wurm traf erneut per Foulelfmeter (26.) und legte damit den Grundstein für den Sieg. Nikita Müller erhöhte auf 3:1 (67.), ehe Leon Schenkel noch einmal verkürzte (71.). Es blieb jedoch beim Heimsieg, der Nagold tief im Keller etwas Luft verschafft.

Die Sportfreunde Gechingen haben den Auftakt zum 15. Spieltag genutzt, um ihre Spitzenposition zu festigen – und wie. Mit einem überzeugenden 5:1 gegen die TSF Dornhan präsentierte sich der Tabellenführer erneut in beeindruckender Form. Schon die Anfangsphase zeigte, wohin sich das Spiel entwickeln würde: Bereits in der fünften Minute brachte Edison Behramaj seine Mannschaft mit einem frühen Treffer in Führung. Er legte in der 35. Minute mit seinem zweiten Tor nach – ein Doppelschlag, der Gechingen früh die Kontrolle sicherte. Auch nach der Pause änderte sich am Kräfteverhältnis wenig. Alexander Pretsch erhöhte in der 50. Minute auf 3:0, woraufhin Lucas Schweitzer Gechingens Spielfreude mit dem 4:0 in der 57. Minute weiter anfachte. Als wäre die Partie damit nicht schon entschieden gewesen, setzte erneut Edison Behramaj in der 70. Minute seinen dritten Treffer des Tages – der Mann des Spiels stellte auf 5:0. Dornhan gelang lediglich Ergebniskosmetik: Kai Kaltenbach traf in der 72. Minute zum 5:1-Endstand.

Eutingen bestätigte seine starke Form und gewann auswärts 3:1. Jannik Pusch traf früh (9.), ehe Levin Mandel zum 1:1 ausglich (24.). Doch die Gäste blieben zielstrebiger: Kai Sieb stellte in der 37. Minute die Führung wieder her, Henry Sattler machte mit dem 3:1 in der 80. Minute alles klar. Für Ottenbronn wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend prekär, während Eutingen in der Tabelle klettert. ---

Im Spitzenspiel trennten sich Altburg und Baiersbronn 2:2. Luca Malandra traf per Strafstoß (41.), Marcel Kalmbach erhöhte nach der Pause zum 2:0 (76.). Doch Baiersbronn blieb hartnäckig: Timm Schuler verkürzte per Foulelfmeter (84.), ehe Kevin Braun in der 90. Minute das 2:2 erzielte. In einer hitzigen Schlussphase sah Altburgs Zsolt Balogh Gelb-Rot (90.). Beide Teams behaupten ihre Positionen in der Spitzengruppe, verpassten aber die Chance, Gechingen stärker unter Druck zu setzen. ---

Der SV Gültlingen stoppte seine Negativserie und gewann 2:1. Philipp Schweitzer traf früh (20.), Max Keppler glich im Gegenzug aus (22.). Das entscheidende Tor erzielte Spielertrainer Marcus Pflieger in der 78. Minute. Oberreichenbach/Würzbach konnte trotz engagierter Leistung nicht mehr antworten. Gültlingen stabilisiert sich damit im oberen Mittelfeld. ---

---

Wittendorf meldet sich eindrucksvoll zurück und gewann mit 2:1. Marco Sumser brachte die Gäste nach einer halben Stunde in Führung (32.). Savino Marotta erzielte nach Wiederanpfiff den Ausgleich (58.), doch Jakob Burkhardt traf in der 75. Minute zum Auswärtssieg. Wittendorf klettert mit diesem Erfolg wieder näher an die Spitzengruppe heran.

