Altburg siegt in Dornstetten, VfR Sulz bleibt an der Spitze Spannendes Spielwochenende in der Bezirksliga Nordschwarzwald – acht Partien, viele Tore, enger Kampf im Abstiegskellerrn von LS · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald lieferten die 16 Mannschaften ein torreiches Wochenende mit insgesamt 34 Treffern in acht Begegnungen. Tabellenführer VfR Sulz gewann das direkte Duell gegen Verfolger Sportfreunde Gechingen und baute seinen Vorsprung auf neun Punkte aus. Der 1. FC Altburg überzeugte mit einem Auswärtssieg in Dornstetten, während im Abstiegskeller die Lage weiter angespannt bleibt.

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Der SV Wittendorf gewann das Auswärtsspiel in Gültlingen und festigte damit seinen vierten Tabellenplatz. Der entscheidende Akteur auf Seiten der Gäste war Roman Rieger, der das Spiel im Alleingang prägte. Rieger erzielte in der 24. Minute die Führung für Wittendorf und legte in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach.

Gültlingen, das damit unter Zugzwang geriet, fand lange keine Antwort auf die kompakte Abwehr der Gäste. Erst in der 87. Minute gelang Thomas Schechinger noch der Anschlusstreffer zum 1:2 – zu spät, um die Partie noch zu drehen. Wittendorf bringt damit 45 Punkte auf das Konto und teilt sich mit Altburg Rang drei und vier in der Tabelle.

Die SGM Felldorf/Bierlingen gewann ein Auswärtsspiel, das zunächst gar nicht nach Plan lief. Der SV Baiersbronn startete stark und führte nach Treffern von Kevin Braun in der 20. Minute und Fabio Weimer in der 32. Minute bereits mit 2:0. Der Heimsieg schien auf Kurs. Doch die SGM drehte die Partie nach der Halbzeit vollständig. Thomas Baur verkürzte in der 54. Minute auf 1:2, ehe Dogukan Kilicaslan in der 76. Minute mit seinem Treffer für den Ausgleich sorgte. Den entscheidenden dritten Gästetreffer erzielte die SGM ebenfalls noch – Endstand 3:2 für Felldorf/Bierlingen. Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt für die SGM, die mit 32 Punkten auf Rang zwölf klettert.

Das Spitzenspiel des Spieltags zwischen Tabellenführer VfR Sulz und dem Zweiten Sportfreunde Gechingen entschied der VfR denkbar knapp für sich. Die Gäste aus Gechingen übernahmen zunächst die Initiative und gingen durch Kevin Hörner in der 68. Minute verdient in Führung. Sulz geriet damit erstmals unter Druck. Doch der VfR bewies Nehmerqualitäten und blieb konsequent. Bastian Lein erzielte in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer und sicherte damit dem Tabellenführer alle drei Punkte. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt nun neun Punkte. Bei noch vier ausstehenden Spielen ist die Meisterschaft für Sulz zum Greifen nah, auch wenn sie noch nicht rechnerisch feststeht. Gechingen bleibt mit 49 Punkten auf Rang zwei.

In einer abwechslungsreichen Begegnung trennten sich der VfL Nagold II und der FV GW Ottenbronn mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Nico Gaiser brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, doch Julian Immisch glich nur vier Minuten später in der 37. Minute für Ottenbronn aus. Nach der Pause war es erneut ein Wechselspiel: Stefan Wurm stellte Nagold in der 69. Minute wieder voran, doch Lukas Weber antwortete für Ottenbronn mit dem 2:2 in der 73. Minute. Beide Teams müssen sich mit einem Punkt begnügen und verharren im Mittelfeld der Tabelle – Nagold auf Rang acht mit 35 Punkten, Ottenbronn auf Rang neun ebenfalls mit 35 Zählern.

Das Spiel der Runde lieferte der 1. FC Altburg ab, der die SG Dornstetten mit einem Blitzstart regelrecht überrannte. Innerhalb der ersten acht Spielminuten erzielten die Gäste gleich drei Treffer: J. Hölzle traf bereits in der 3. Minute zur Führung, Z. Balogh erhöhte in der 7. Minute auf 2:0, und J. Stockinger vollendete in der 8. Minute zum 3:0. Ein Start nach Maß für Altburg. Dornstetten kämpfte sich zurück in die Partie. Christoph Wachter traf in der 34. Minute zum 1:3, und Jonathan Stockinger erzielte in der 71. Minute per Eigentor das 2:3 – womit der gleichnamige Altburger Torschütze aus der Anfangsphase auf ungewöhnliche Weise in der Statistik auftaucht. Dornstetten kam dem Ausgleich nahe, doch Altburg verteidigte den Vorsprung über die Zeit und feierte einen verdienten Auswärtssieg. Für Dornstetten, das mit nur 28 Punkten auf Platz 14 liegt, war es eine weitere bittere Niederlage.

Im Kellerduell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel trennten sich die SG Ahldorf/Mühlen und die SG Oberreichenbach/Würzbach mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie nahm eine kuriose Wendung, als Maik Guhl in der 38. Minute per Eigentor die Führung für Ahldorf/Mühlen erzielte. Raphael Hopf stellte in der 54. Minute auf 1:1 und sorgte damit für den gerechten Endstand. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld des Tabellenkellers und kämpfen weiter um den Klassenerhalt. Ahldorf/Mühlen kommt auf 33 Punkte, Oberreichenbach/Würzbach auf 32.

Im Duell der Tabellenenden kam es zwischen TSF Dornhan und dem abgeschlagenen Schlusslicht TSV Möttlingen zu einem Unentschieden. Dornhan begann stark und ging durch Daniel Schreiber in der 20. Minute früh in Führung. Doch Möttlingen zeigte Gegenwehr: Moritz Albrecht glich noch vor der Halbzeitpause in der 43. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel schienen die Gastgeber die Kontrolle zurückzugewinnen. Julian Haas traf in der 75. Minute zur erneuten Führung für Dornhan. Doch Möttlingen bewies Moral und erzielte in der 90. Minute durch René Fricker noch den 2:2-Ausgleich. Für Dornhan, das nur zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz steht, ist es ein schmerzhafter Punktverlust.