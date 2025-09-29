Altburg schockt Spitzenreiter – Dornstetten patzt im Verfolgerduell

Der sechste Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald sorgte für eine faustdicke Überraschung: Spitzenreiter Wittendorf unterlag beim 1. FC Altburg und kassierte die erste Saisonniederlage. Gültlingen nutzte die Gelegenheit und gewann klar in Dornstetten. Im Tabellenkeller bleibt Möttlingen punktlos, während Dornhan erneut eine bittere Pleite hinnehmen musste.

Sulz und Althengstett trennten sich in einem packenden Duell 2:2. Die Gäste führten nach Toren von Savino Marotta (36.) und Dino Telalovic (52.) bereits mit zwei Treffern. Doch Sulz zeigte Moral: Moritz Haible verkürzte in der 64. Minute, ehe Domenico Mosca in der 80. Minute den Ausgleich erzielte. Es blieb beim Remis, das beide nicht wirklich nach vorne bringt.

In Nagold entwickelte sich eine intensive Begegnung mit frühem Schlagabtausch. Schon in der 6. Minute traf Dogukan Kilicaslan zur Gästeführung, doch nur vier Minuten später glich Philipp Gauss aus. Felldorf blieb zielstrebig und nutzte in der 24. Minute erneut Kilicaslan, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 erzielte. Danach verteidigten die Gäste leidenschaftlich und nahmen die wichtigen Punkte mit, während Nagold weiter im unteren Tabellendrittel steckt.

Möttlingen wartet weiter auf die ersten Punkte. In Gechingen lagen die Gäste bereits nach zwei Minuten zurück, als Mert Kurt die Hausherren in Führung brachte. Andreas Kiwranoglou erhöhte in der 20. Minute und stellte früh die Weichen auf Sieg. Gechingen verwaltete das Ergebnis geschickt und klettert mit nun zehn Punkten in die obere Tabellenhälfte, Möttlingen dagegen bleibt Schlusslicht. ---

Ottenbronn bewies große Moral und erkämpfte sich spät einen Punkt. Max Keppler brachte Oberreichenbach in der 39. Minute in Führung, lange sah es nach einem Auswärtssieg der Gäste aus. Doch in der 89. Minute schlug Levin Mandel zu und sorgte für ausgelassenen Jubel bei den Gastgebern. Mit dem 1:1 halten beide Teams den Kontakt zur Spitzengruppe, verpassen aber den ganz großen Sprung. ---

Das Spiel des Tages endete mit einer kleinen Sensation. Paul Eckert brachte Altburg in der 25. Minute in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Torjäger Luca Malandra auf 2:0. In der 39. Minute vergab Malandra selbst einen Elfmeter und somit die Chance auf das dritte Tor. Spät in der Partie schwächte sich Altburg mit der Gelb-Roten Karte für Jonathan Stockinger selbst. Doch den anschließenden Strafstoß von Marco Sumser parierte Lars Großmann. So blieb es beim 2:0. Wittendorf bleibt Spitzenreiter, doch die Liga ist wieder enger zusammengerückt. ---

Dornhan kämpfte aufopferungsvoll, doch Eutingen erwies sich als zu clever. Zwar erzielte Emre Karademir in der 44. Minute den Ausgleich nach dem Rückstand, doch Kai Sieb entschied die Partie fast im Alleingang: In der 48. Minute traf er zum zweiten Mal und brachte Eutingen mit 2:1 in Führung. Die Gastgeber versuchten alles, fanden aber keine Antwort mehr. Dornhan bleibt damit ohne Sieg und tief im Tabellenkeller. ---

Ahldorf/Mühlen begann stark und ging in der 14. Minute durch Raphael Hopf in Führung. Doch Baiersbronn schlug zurück: Lukas Gaiser glich in der 35. Minute aus. Erst in der 86. Minute gelang Kevin Braun der entscheidende Treffer für die Gäste, die mit diesem späten Erfolg auf neun Punkte klettern. Ahldorf dagegen steckt mit vier Zählern weiter im Tabellenkeller. ---

Im Verfolgerduell setzte Gültlingen ein dickes Ausrufezeichen. Schon in der 14. Minute traf Luca Bukowski, Marcus Pflieger erhöhte nur vier Minuten später. Dornstetten fand keine Mittel gegen die spielfreudigen Gäste, die durch Philipp Schweitzer in der 59. Minute den 3:0-Endstand herstellten. Mit diesem Sieg bleibt Gültlingen ungeschlagen und rückt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wittendorf heran. Dornstetten fällt dagegen auf Platz drei zurück.

