Altburg reist nach Eutingen – Gechingen vor schwerem Auswärtsspiel

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald verspricht Spannung auf allen Plätzen. Gechingen, Sulz und Altburg führen punktgleich das Feld an, dicht gefolgt von Baiersbronn. Während die Topteams auswärts gefordert sind, wollen Verfolger wie Wittendorf oder Felldorf/Bierlingen den Anschluss halten. Gleichzeitig stehen im Keller richtungsweisende Begegnungen an.

Felldorf/Bierlingen bestätigt bisher den Tabellenplatz der vergangenen Saison und steht punktgleich mit Wittendorf im oberen Drittel. Nach dem 2:2 in Wittendorf möchte die SGM nun im Heimspiel nachlegen. Althengstett reist mit Rückenwind an: Der 2:1-Erfolg über Gültlingen war ein starkes Lebenszeichen. Beide Teams präsentieren sich formstark – ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden dürften.

Wittendorf will nach zuletzt wechselhaften Leistungen den nächsten Heimsieg einfahren. Der Absteiger steht mit 22 Punkten im Verfolgerfeld und möchte den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Gegner Nagold II reist mit zwölf Punkten an und kämpft weiterhin gegen die unteren Tabellenränge an. Der Sieg in Ottenbronn und das Remis gegen Gechingen zeigen jedoch, dass der VfL jederzeit für Überraschungen gut ist. Wittendorf geht als Favorit ins Spiel, muss aber defensiv stabiler auftreten als in den vergangenen Wochen.

Für den SV Gültlingen bietet sich gegen Schlusslicht Möttlingen die Gelegenheit, wieder Boden gutzumachen. Die Heimpleite in Althengstett schmerzte, doch Gültlingen bleibt offensiv brandgefährlich. Möttlingen kämpft weiter um jeden Punkt, somit spricht vieles für den Gastgeber, der mit einem Sieg im Kampf um die oberen Plätze bleiben kann. ---

Baiersbronn spielt eine starke Saison, doch der knappe Sieg in Möttlingen zeigte, wie schwer sich der Tabellenvierte zuletzt tat. Gegen die robust auftretende SG Oberreichenbach/Würzbach braucht es wieder mehr Konsequenz in beiden Strafräumen. Die Gäste meldeten sich mit einem 3:1 gegen Eutingen zurück und reisen mit breiter Brust an. Ein Spiel, das viel Intensität und hohes Tempo verspricht. ---

Der Gastgeber hat mit 19 Punkten Tuchfühlung zur oberen Tabellenhälfte, verpasste aber vergangene Woche den Sprung nach oben. Altburg hingegen ist seit Wochen stabil und steht punktgleich mit Gechingen und Sulz an der Spitze. Der 2:0-Sieg gegen Dornhan festigte die Ambitionen im Titelkampf. ---

Ein Kellerduell mit richtungsweisendem Charakter: Dornhan steht bei zwölf Punkten, Ottenbronn bei 13 – beide Teams könnten mit einem Sieg wichtige Luft im Tabellenkeller gewinnen. Dornhan zeigte trotz Niederlage in Altburg zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend, während Ottenbronn mit dem 4:4 gegen Ahldorf einen Punkt sammelte. Die Partie verspricht Kampf, Körperlichkeit und hohe Intensität. ---

Aufsteiger gegen Tabellenführer – eine knifflige Aufgabe für Ahldorf/Mühlen. Die SG zeigte beim 4:4 in Ottenbronn erneut große Offensivkraft, offenbarte aber defensiv wieder Schwächen. Gechingen reist als Spitzenreiter an und beeindruckt weiterhin mit der starken Offensive. Das 5:2 gegen Dornstetten unterstrich die Effizienz der Mannschaft. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, sollten aber die kämpferische Art der Gastgeber nicht unterschätzen. ---

Der Aufsteiger kämpfte sich zuletzt tapfer, doch die Offensive bleibt ein Problem. Sulz hingegen präsentiert sich stabil und souverän, gewann am vergangenen Wochenende deutlich mit 5:1 gegen Nagold II und blieb dabei in allen Mannschaftsteilen überzeugend. Für die Gastgeber wird es darum gehen, lange kompakt zu stehen, während Sulz mit einem Auswärtssieg weiter Druck auf die Spitzenpositionen ausüben kann.

