Altburg gegen Baiersbronn im Topspiel – Gechingen eröffnet Spieltag

In der Bezirksliga Nordschwarzwald starten die Sportfreunde Gechingen am Freitagabend gegen Dornhan in den 15. Spieltag. Spitzenreiter Baiersbronn muss am Sonntag zum Verfolgerduell nach Altburg, während Sulz gegen Ahldorf/Mühlen den Anschluss wahren möchte. Auch im Tabellenkeller geht es eng zu – besonders Möttlingen steht wieder vor einem richtungsweisenden Heimspiel.

Sulz, Tabellendritter mit einem Spiel weniger, zählt zu den großen Gewinnern der vergangenen Wochen. Der klare Heimsieg gegen Nagold II und die hervorragende Torquote sprechen für die Mannschaft. Ahldorf/Mühlen reist als Elfter der Tabelle an, zeigte aber zuletzt beim 1:1 gegen Gechingen defensive Qualität. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Hausherren, doch die SG hat schon mehrfach bewiesen, unangenehm zu sein.

Zwei dynamische Mannschaften treffen in Nagold aufeinander. Der VfL hat nach guter Phase wieder gegen Sulz wieder eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Dornstetten hingegen wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis. Die SG sucht weiterhin nach der Balance zwischen offensiver Spielfreude und defensiver Stabilität. Beide Mannschaften liegen eng beieinander – ein Duell, das geprägt sein dürfte von Intensität.

Die Sportfreunde eröffnen den Spieltag als Tabellenzweiter und wollen nach dem 1:1 in Ahldorf wieder dreifach punkten. Gechingen ist seit elf Spielen ohne Niederlage und besticht vor allem durch seine Offensivstärke. Gegner Dornhan kämpft weiter gegen die Abstiegsplätze und tritt mit erst drei Saisonsiegen an. Die Gäste brauchen dringend Punkte, werden aber in Gechingen eine der schwersten Aufgaben der Saison vor sich haben.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn SV Eutingen SV Eutingen 14:30 PUSH

Ottenbronn spürt nach dem 4:4 gegen Ahldorf und der verschobenen Partie in Dornhan den Druck der Tabelle. Ein Heimsieg könnte dem Team etwas Luft verschaffen. Doch mit dem SV Eutingen reist eine formstarke Mannschaft an, die zuletzt sensationell 2:0 gegen Altburg gewann. Die Esslinger-Elf tritt mit breiter Brust an und könnte mit einem weiteren Dreier sogar in die Top Fünf springen. Für Ottenbronn ist dieses Spiel die Chance den eigenen positiven Trend aufrecht zu erhalten. ---

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Altburg: Der Tabellenvierte empfängt Spitzenreiter Baiersbronn. Beide Teams trennt nur zwei Punkte, beide spielen eine herausragende Saison. Altburg musste jedoch zuletzt einen Rückschlag hinnehmen und verlor etwas überraschend 0:2 in Eutingen. Baiersbronn hingegen kommt mit Rückenwind – der 9:2-Kantersieg gegen Oberreichenbach war ein Exempel der Offensivkraft des neuen Tabellenführers. Ein Spiel auf Augenhöhe, das große Bedeutung für das frühe Meisterrennen haben könnte. ---

Oberreichenbach musste zuletzt eine bittere Niederlage in Baiersbronn hinnehmen, steht jedoch weiterhin im Mittelfeld. Mit Gültlingen kommt ein Gegner, der nach gutem Saisonstart ins Straucheln geraten ist. Die jüngsten Ergebnisse und die wackelige Defensive lassen den SVG dringend auf Wiedergutmachung hoffen. Ein offen geführtes Spiel ist möglich. ---

Für Schlusslicht Möttlingen stehen die Wochen der Wahrheit an. Das Heimspiel gegen Felldorf/Bierlingen trifft auf einen Gegner, der seit Wochen konstant punktet und weiterhin im oberen Drittel unterwegs ist. Die SGM zeigt eine starke defensive Struktur und wird als klarer Favorit erwartet. Doch Möttlingen hat in den letzten Partien immer wieder gezeigt, dass die Moral stimmt. Ein Punktgewinn wäre dennoch eine Überraschung. ---

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SV Althengstett Althengstett SV Wittendorf Wittendorf 14:30 PUSH

Beide Teams trennen nur zwei Punkte. Althengstett befindet sich nach drei Spielen ohne Niederlage in guter Form, während Wittendorf noch immer mit der eigenen Inkonsistenz ringt. Ein Sieg würde beide näher an die Spitzengruppe bringen. Für Wittendorf gilt es, defensiv wieder zur Stabilität zu finden, während Althengstett auf den wachsenden Offensivdrang vertraut.

