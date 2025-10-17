Altburg fordert Sulz – Gültlingen gegen Eutingen gefordert

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht der 9. Spieltag an. Während Spitzenreiter Wittendorf Baiersbronn empfängt, will Verfolger Gültlingen gegen Eutingen Wiedergutmachung leisten. Altburg trifft im Verfolgerduell auf Sulz, und auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.

In Felldorf treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten. Die SGM unterlag in Ahldorf knapp mit 2:3, während Dornhan mit dem 2:0 über Gültlingen für eine der größten Überraschungen der bisherigen Saison sorgte. Nun gilt es für den Absteiger, diesen Erfolg zu bestätigen. Felldorf/Bierlingen will mit einem Heimsieg den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte wiederherstellen, während Dornhan dringend weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg benötigt.

Der Tabellenführer empfängt den Neunten – auf dem Papier eine klare Sache, doch Wittendorf ist gewarnt. Nach dem überzeugenden 3:0 in Ottenbronn will der Absteiger seine Spitzenposition festigen, darf aber den offensivfreudigen SV Baiersbronn nicht unterschätzen. Die Gäste zeigten zuletzt Schwächen in der Defensive, bleiben aber mit achtzehn Treffern stets torgefährlich. Für Wittendorf zählt nur der Sieg, um den engen Vorsprung vor Gültlingen zu verteidigen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen SV Eutingen SV Eutingen 15:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags steigt in Gültlingen. Nach der überraschenden Niederlage in Dornhan will der Tabellenzweite zurück in die Spur finden. Eutingen reist als Vierter mit breiter Brust an – zuletzt gab es ein 2:0 gegen Baiersbronn. Beide Teams gehören zu den besten der Liga, was ein intensives Duell erwarten lässt. Gültlingen will die Tabellenführung zurückerobern, Eutingen könnte mit einem Auswärtssieg ganz oben anklopfen. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 15:00 PUSH

Ottenbronn steckt nach der Niederlage gegen Wittendorf weiter im unteren Mittelfeld fest, während Gechingen nach dem 1:1 gegen Altburg erneut auswärts gefordert ist. Beide Mannschaften zeigen sich bislang wechselhaft. Gechingen kann mit einem Sieg unter die ersten fünf klettern, während Ottenbronn auf die Heimstärke vertraut. ---

Das Verfolgerduell in Altburg hat es in sich. Beide Teams gehören zur erweiterten Spitzengruppe: Altburg steht bei vierzehn Punkten, Sulz mit fünfzehn nur knapp davor. Der VfR ist seit Wochen in guter Verfassung und hat sich mit Offensivpower auf Rang drei geschoben. Altburg dagegen will seine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage fortsetzen. Ein Sieg wäre für beide Mannschaften ein wichtiges Signal im Rennen um die vorderen Plätze. ---

Aufsteiger gegen Reserveteam – zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Oberreichenbach liegt als Zehnter im Mittelfeld, Nagold II steckt mit fünf Punkten auf Platz vierzehn fest. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie steht der VfL unter Zugzwang. Die SG will dagegen mit einem Heimsieg wieder an die obere Hälfte heranrücken und sich für die knappe Niederlage in Sulz rehabilitieren. ---

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen SG Dornstetten Dornstetten 15:00 PUSH

Der Tabellenletzte empfängt den starken Aufsteiger aus Dornstetten. Möttlingen konnte am vergangenen Spieltag erstmals punkten und hofft, an diesen kleinen Befreiungsschlag anzuknüpfen. Dornstetten reist nach dem 1:0-Heimsieg gegen Althengstett mit breiter Brust an und zählt mit fünf Siegen aus acht Spielen zu den positiven Überraschungen der Saison. Für Möttlingen wäre jeder Punktgewinn ein Achtungserfolg. ---

Ein Kellerduell mit hoher Bedeutung: Althengstett steht mit zehn Punkten noch knapp über dem Strich, Ahldorf/Mühlen konnte zuletzt mit dem 3:2 gegen Felldorf aufhorchen lassen. Die Gäste wollen diesen Aufwärtstrend fortsetzen, während Althengstett nach der knappen Niederlage in Dornstetten auf die Heimstärke baut. Beide Teams brauchen Zählbares, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.

