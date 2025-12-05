Altburg empfängt Gültlingen – Gechingen vor heikler Prüfung

Am 16. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald stehen richtungsweisende Partien an. Gechingen verteidigt als Tabellenführer seinen knappen Vorsprung, Baiersbronn will in Ottenbronn nachziehen und Altburg trifft auf das unberechenbare Gültlingen. Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu – besonders Möttlingen muss dringend punkten.

Zwei Teams mit komplett unterschiedlicher Gemütslage treffen aufeinander. Oberreichenbach erholte sich vom 2:9-Debakel in Baiersbronn nicht vollständig und unterlag zuletzt erneut. Die SGM Felldorf/Bierlingen steht stabiler da, hat nach dem torlosen Remis gegen Althengstett aber den Anspruch, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte – die SG möchte den Anschluss ans Mittelfeld wahren, Felldorf will eine starke Hinrunde bestätigen.

Aufsteiger Dornstetten empfängt den ambitionierten Absteiger Wittendorf. Die Gastgeber stecken mit nur 16 Punkten im unteren Tabellenfeld fest und müssen dringend nachlegen. Wittendorf hingegen ist nach dem Auswärtssieg in Althengstett wieder auf Kurs. Mit vier Punkten Rückstand auf Platz eins bleibt die Mannschaft von Marco Sumser ein heißer Kandidat im erweiterten Titelrennen. Dornstetten wird defensiv diszipliniert auftreten müssen, um gegen die wachsende Offensivkraft der Wittendorfer zu bestehen.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn SV Baiersbronn Baiersbronn 14:00 PUSH

Spitzenreiter Baiersbronn reist zum Tabellenvierzehnten – auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Baiersbronn präsentiert sich seit Wochen offensiv beeindruckend und hat mit elf Toren aus den letzten zwei Partien ein klares Statement gesetzt. Ottenbronn hingegen steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren. Für Baiersbronn zählt nur ein Sieg, um Platz zwei zumindest zu halten. ---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen SV Eutingen SV Eutingen 14:00 PUSH

Die Sportfreunde gehen als Tabellenführer in diesen Spieltag, doch die Aufgabe gegen Eutingen ist anspruchsvoll. Eutingen hat sich nach schwankenden Wochen stabilisiert und ist nach zwei Siegen nacheinander wieder im oberen Drittel angekommen. Gechingen überzeugt durch enorme Offensivpower, weiß aber, dass Eutingen ein unangenehmer Gegner sein kann. Es könnte ein taktisch geprägtes Topspiel werden, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben. ---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz TSF Dornhan TSF Dornhan 14:00 PUSH

Sulz ist seit Wochen konstant und geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Dornhan. Die Gäste brauchen dringend Punkte, um auf Rang zwölf nicht abreißen zu lassen. Sulz dagegen möchte im Titelrennen bleiben und hat mit nur zwei Niederlagen aus vierzehn Spielen eine der stabilsten Bilanzen der Liga. Sollte der Gastgeber früh in Führung gehen, könnte diese Partie schnell entschieden sein. ---

Nagold II sammelt langsam wichtige Zähler. Der Heimsieg gegen Dornstetten war ein wichtiger Schritt aus dem Tabellenkeller. Ahldorf/Mühlen hingegen überzeugt weiterhin durch offensive Selbstverständlichkeit, lässt aber defensiv zu viele einfache Gegentore zu. Beide Teams bewegen sich punktetechnisch nah beieinander – die Tagesform wird entscheiden. ---

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr TSV Möttlingen Möttlingen SV Althengstett Althengstett 14:00 PUSH

Den Gastgebern läuft die Zeit davon. Mit nur sechs Punkten steht Möttlingen abgeschlagen am Tabellenende und muss gegen Althengstett antreten, das trotz Niederlage zuletzt gefestigt wirkt. Die SV wünscht sich Konstanz, nachdem vielversprechende Ansätze immer wieder von Rückschlägen unterbrochen wurden. Sollte Möttlingen hier erneut verlieren, würde die Lage vor der Winterpause dramatisch werden. ---

Zum Abschluss empfängt Altburg den SV Gültlingen – ein Klassiker der Liga, oft intensiv, emotional und offen geführt. Altburg verpasste zuletzt gegen Baiersbronn knapp den Sieg und möchte im engen Titelrennen zurückschlagen. Gültlingen hat sich mit dem Auswärtssieg in Oberreichenbach stabilisiert und könnte mit einem weiteren Erfolg wieder an die Top Fünf heranrücken.

