Altbekanntes Gesicht taucht wieder auf: Peter Krems neuer Trainer in Mammendorf

Schubert und Wagner möchten in der Saison 2025/26 wieder das gelbschwarze Trikot überstreifen und selbst auf dem Platz stehen. Ihr Verdienst in der zurückliegenden Saison war nach einem Neustart die Weiterentwicklung der Mammendorfer Fußballer, sodass sie dem neuen Trainer nun eine ambitionierte Truppe übergeben können.

Mammendorf – Mit dem 58-jährigen Peter Krems taucht in der Fußball-Landkreis-Szene wieder ein altbekanntes Gesicht auf. Zur neuen Saison übernimmt der in Grafrath lebende Krems den B-Klassisten SV Mammendorf und löst die beiden Übungsleiter Felix Schubert und Harald Wachter ab. Das Duo Schubert/Wachter hatte zur Saison 2023/24 die damalige zweite Mannschaft in der C-Klasse trainiert. Nach dem letztjährigen freiwilligen Rückzug der ersten Mannschaft aus der Kreisliga und zugleich dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in die B-Klasse wurden die beiden Teams zu einer Mannschaft zusammengeführt.

In den Gesprächen mit dem B-Schein-Lizenzinhaber Krems sei man sich rasch einig geworden, berichtete Teammanager Robert Böck. Krems trainierte in der Vergangenheit unter anderem den TSV Pähl, SV Studentenstadt und die dritte Mannschaft der Münchner Löwen. In der Region stand der in seiner aktiven Zeit ehemalige Torwart beim SC Gröbenzell, VSST Günzlhofen, SV Prittriching und SV Odelzhausen an der Linie. (Dieter Metzler)