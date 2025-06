Altbekannte Neuzugänge: Verlängerungen bei Ansbach und Aschaffenburg

Die Zeit zwischen den Spielzeiten - eigentlich ist Pause angesagt. Nicht so für die Kaderplaner, die die Mannschaften für die bald beginnende Saison zusammenstellen. Zu- und Abgänge sind da das eine. Vertragsverlängerungen mit Kadermitgliedern das andere. Und so haben die Regionalligsten Ansbach und Aschaffenburg in diesem Zusammenhang etwas zu verkünden. Sie freuen sich über die Zusagen wichtiger Spieler - über altbekannte Neuzugänge...

"Good news", verkünden die Nullneuner auf ihrer Facebook-Seite: "Sven Landshuter und Nico Hayer haben ihre Verträge bei uns um zwei weitere Jahre verlängert." Christoph Hasselmeier, der Sportliche Leiter der Mittelfranken lässt sich dazu wie folgt zitieren: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sven Landshuter einen sehr langjährigen und verdienten Spieler weiterhin an uns binden konnten. Sven hatte eine ganz schwierige Saison 2024/2025, in der er lange Zeit ausgefallen ist und sich jetzt in der letzten Vorbereitung wieder zurück gekämpft hat. Er hat sich auf den Platz gekämpft und Einsatzminuten bekommen. Wir wünschen uns, dass Sven genau da weitermacht, wo er jetzt zuletzt aufgehört hat und wieder komplett fit wird, denn dann ist er eine absolute Verstärkung für uns. Nico Hayer ist seit einem Jahr bei uns und hat sofort sein Potential abgerufen. Nico hat genau das erfüllt, was wir uns von ihm versprochen haben. Er ist in seiner Entwicklung noch wahrlich nicht am Ende. Wir freuen uns wahnsinnig auf die nächsten Jahre mit ihm, weil er für uns noch ein ganz wichtiger Spieler sein wird."

Der auf der linken Außenbahn flexibel einsetzbare David Néné kam zur Saison 2024/25 von Hessenligist 1. FC Erlensee an den Schönbusch und entwickelte sich in seinem ersten Regionalligajahr laut Meldung zu einer verlässlichen Größe bei den Weiß-Blauen. Der 24-Jährige kam in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte drei Treffer selbst und bereitete zwei vor. "Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl – vor allem, weil aus Mitspielern schnell Freunde geworden sind. Persönlich habe ich in der abgelaufenen Saison einige Schritte nach vorne gemacht und will daran anknüpfen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der kommenden Saison gemeinsam noch mehr erreichen können“, sagt der aus Frankfurt am Main stammende Linksfuß zu seiner Verlängerung.

Niklas Biehrer stieß in der Winterpause zum Kader der Viktorianer. Der gebürtige Seligenstädter stand vor seinem Wechsel an den Untermain in der höchsten Spielklasse Kataloniens für den CF Vilanova i la Geltrú in der Nähe von Barcelona auf dem Platz. Der 25-jährige Defensivallrounder kam zu sechs Einsätzen und zeigte speziell im Relegations-Rückspiel gegen den SC Eltersdorf sein enormes Kämpferherz, als er, wie es heißt, mit einem kompliziert gebrochenen Kiefer dennoch bis zum Ende durchhielt. "Ich glaube, die letzten Wochen der letzten Saison haben etwas mit dem Team gemacht und uns noch enger zusammengeschweißt. Es war sehr lehrreich und festigend durch so eine schwierige Zeit zu gehen, die letztlich aber von uns angenommen und gemeistert wurde. Da der Kern der Mannschaft top ist und es durchweg positive Gespräche mit der neuen sportlichen Leitung gab, habe ich die Entscheidung getroffen, auch in der kommenden Saison bei der Viktoria zu bleiben“, erklärt Biehrer.

„Ich sehe in beiden Spielern großes Potenzial und bin davon überzeugt, dass sie unter der Anleitung von Cheftrainer Aytac Sulu jeweils einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung machen werden. Niklas kuriert derzeit seinen komplizierten Kieferbruch aus, den er sich gegen Eltersdorf zugezogen hat. Die Tatsache, trotz dieser schweren Verletzung bis zum Ende durchzuspielen, zeigt seine große kämpferische Einstellung und sein Herzblut für den Verein“, kommentiert Sandro Sirigu, Sportlicher Leiter des SVA, die Vertragsverlängerungen. Die Verträge haben eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.