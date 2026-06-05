Altach und 1860 München triumphieren beim 9. SNT-Turnier des SK Rapid

– Foto: SK Rapid | Chaluk

Kids Cup: SCR Altach triumphiert im Nachwuchsbewerb

Ab 10:00 Uhr kämpften die beiden Rapid-Mannschaften (Team Heim und Team Auswärts), FK Austria Wien (in den Farben Violett und Weiß), SCR Altach, Slovakia CP sowie der 1. FC Nürnberg in 19 Partien um den Turniersieg. Am Ende setzte sich der SCR Altach mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 24:4 souverän durch. Den zweiten Platz belegte SK Rapid Team Heim mit 13 Punkten, gefolgt von FK Austria Violett und FK Austria Weiß auf den Rängen drei und vier. Unter tosendem Applaus überreichte Geschäftsführer Steffen Hofmann dem Siegerteam den Pokal, bevor alle Beteiligten zum gemeinsamen Mittagessen zusammenkamen.

Euro Cup: TSV 1860 München holt den Titel bei den Erwachsenen

Am Nachmittag übernahmen die Erwachsenen das Trainingsgelände. SK Rapid Heim und Auswärts, FK Austria Violett und Weiß, SCR Altach, TSV 1860 München sowie Hannover 96 absolvierten nach kurzfristiger Programmänderung eine Ligenphase, in der jedes Team einmal gegen jedes andere antrat. Den Turniersieg holte sich der TSV 1860 München mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 15:5, vor SCR Altach und SK Rapid Heim auf den punktegleichen Plätzen zwei und drei. Bei der Siegerehrung überreichte Geschäftsführer Steffen Hofmann die Pokale, begleitet von Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger.