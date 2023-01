Alt-Senioren ermitteln Kreismeister

Am morgigen Sonntag treten ab 11 Uhr in der Stader Sporthalle am Hohenwedel fünf Mannschaften im Modus "Jeder gegen Jeden" gegeneinander an.Als Titelverteidiger geht die ASSG Harsefeld/Apensen an den Start. Zum weiteren Teilnehmerfeld gehören der SV Agathenburg/Dollern, der TuS Eiche Bargstedt, der Buxtehuder SV und die Mannschaft der ASSG Himmelpforten/Hammah/Heinbockel. (st)