Alt Ruppin empfängt Falkensee zum emotionalen Jahresfinale

Im letzten Spiel vor der Winterpause der Landesliga Nord trifft der SV Eintracht Alt Ruppin auf den SV Falkensee-Finkenkrug – ein Nachholspiel, das sportlich wie atmosphärisch unter Strom steht.

Wenn am Samstag um 13 Uhr der Anpfiff ertönt, prallen zwei Teams aufeinander, die mit völlig unterschiedlichen Stimmungen aus ihren letzten Auftritten kommen. Alt Ruppin hat sich mit einem wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Fortuna Babelsberg zurückgemeldet – ein Sieg, der nicht nur Punkte brachte, sondern auch sichtbar Selbstvertrauen. Luca Wegner eröffnete in der 31. Minute mit einem wuchtigen Abschluss, Florian Riehl erhöhte in der 80. Minute, ehe John Lukas Schmidt kurz vor Schluss zum 2:1 verkürzte.

Falkensee-Finkenkrug reist mit breiter Brust an. Der 4:1-Erfolg über BSC Fortuna Glienicke war ein nahezu makelloser Auftritt: Adrian Ostach traf in der 35. Minute zur Führung, Linus Eick legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach. Zwar kam Glienicke durch Justin Hippe in der 70. Minute heran, doch in der Schlussphase setzte Falkensee eindrucksvolle Zeichen. Robin Schultze entschied mit seinen Treffern in der 84. und 88. Minute die Partie endgültig – ein Statement eines Teams, das sich in der Spitzengruppe festgebissen hat.