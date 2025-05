Alt-Liga: Dreyen schlägt Hücker-Aschen mit 7:1

Gestern Abend stand an der heimischen Gartenstraße das mit Spannung erwartete Altliga-Derby gegen den TuS Hücker-Aschen auf dem Plan. Gespielt wurde – wie im Vorfeld angekündigt – auf dem Kleinfeld im 7-gegen-7-Format über zweimal 30 Minuten. Rund 40 Zuschauer trotzten dem frischen Wind bei 18 Grad und verfolgten ein unterhaltsames, torreiches Spiel unter Flutlicht.

Wie angekündigt, starteten bei Dreyen diesmal die Spieler, die zuletzt weniger Einsatzzeit hatten. Besonders erfreulich: Ralf Wortmann, Altherren-Ikone und eigentlich im Ruhestand, nahm auf der Bank Platz und feierte in der zweiten Halbzeit ein Comeback. Krankheitsbedingt verzichten musste das Team allerdings auf Publikumsliebling Crone.

Erwartet wurde auf Seiten der Gäste TSV-Coach André Placke – dieser kam jedoch nicht zum Einsatz. Stattdessen leitete Jugendtrainer Moritz Schürmann die Partie als Schiedsrichter – eine wertvolle Erfahrung für ihn, denn was eignet sich besser als ein faires Altherren-Derby, um Praxis zu sammeln?

Die Partie begann verhalten, beide Teams tasteten sich vorsichtig ab. Erste kleinere Chancen blieben noch harmlos – bis zur 10. Minute: Kassner trieb den Ball über rechts, spielte in die Mitte auf Brinkhoff, der clever auf Brameyer weiterleitete. Der blieb eiskalt und schob zur 1:0-Führung ein – der Dosenöffner war gefunden.

1. Halbzeit: Dreyen kontrolliert – Hücker scheitert an Lowack

In der Pause forderten die Trainer mehr Laufbereitschaft und clevereres Passspiel. Der Altersunterschied zugunsten Dreyens sollte ausgespielt werden. Zur zweiten Hälfte kamen Wortmann und Meyer ins Spiel – zwei Comebacks mit Symbolcharakter.

In der 19. Minute erhöhte Dreyen auf 2:0. Wieder war es Brameyer, der über links Tempo machte und den Ball leicht zu steil querlegte. Doch Brinkhoff sprintete im richtigen Moment in den Ball und bugsierte ihn über die Linie. Hücker-Aschen ließ nicht locker und hatte Chancen, aber Lowack war stets auf dem Posten.

Dreyen nahm das Heft sofort wieder in die Hand: In der 40. Minute stellte Kassner auf 3:0 – Brameyer legte quer, und Kassner hatte keine Mühe, den Ball aus drei Metern einzuschieben. Nur wenige Minuten später setzte sich Meyer im Strafraum stark durch, passte quer, und Brinkhoff vollendete per Grätsche zum 4:0.

In der 47. Minute war es Wehlau, der von halbrechts mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 5:0 erhöhte – Vorlage: Fast.

Hücker-Aschen kommt – aber Lowack hält

In dieser Phase ließ Dreyen kurz die Zügel schleifen. Rethage traf für die Gäste zum verdienten 5:1, nachdem zuvor zwei gute Chancen ungenutzt blieben – auch, weil Lowack weiter glänzend hielt. Doch Dreyen konterte: Nach einer Ecke von Brameyer stieg Wehlau am höchsten und köpfte zum 6:1 ein – fast identisch zu einer Szene kurz zuvor, bei der der Ball knapp vorbeiging.

Den Schlusspunkt setzte erneut Brameyer nach Vorlage von Brinkhoff – 7:1, das war auch der Endstand.

Nach Abpfiff: Bier, Bratwurst und beste Gespräche

Nach dem Abpfiff – erneut souverän von Schiedsrichter Schürmann geleitet – zeigten sich beide Teams ganz Altherren-like von ihrer besten Seite: Die Gäste aus Hücker-Aschen wurden auf eine Bratwurst und kühles Bier eingeladen, und der Abend klang in geselliger Runde mit viel Fußballtalk aus.

Fazit: Dreyen überzeugend – starkes Team, starker Zusammenhalt

Ein verdienter Sieg für Dreyen, der zeigt, dass auch mit Rotation und auf ungewohntem Kleinfeld attraktiver, fairer Fußball möglich ist. Ein Sonderlob an „Katze“ Lowack, der sich mit Glanzparaden auszeichnete, sowie an das gesamte Team für die gute Stimmung – auf und neben dem Platz.