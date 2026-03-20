Alsterbrüder stark in Osdorf, Rugenbergen & Nienstedten, HSV zu wenig

Alsterbrüder muss zum TuS Osdorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

Der 23. Spieltag der Landesliga Hammonia: Der FC Alsterbrüder bleibt mit einem klaren Sieg bei TuS Osdorf erster Verfolger von FC Eintracht Norderstedt II, während SV Rugenbergen beim SC Victoria II seine Position festigt. SC Nienstedten setzt sich torreich gegen Altona 93 II durch, im Kellerduell zwischen Hamburger SV III und Klub Kosova gibt es keinen Sieger.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Klare Rollenverteilung vor dem Anpfiff: Der Tabellenzweite FC Alsterbrüder (48 Punkte) traf auf den im Mittelfeld platzierten TuS Osdorf (29 Punkte). Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle früh gerecht. Julius-Maximilian Becker eröffnete bereits in der 3. Minute, Tim Algner erhöhte (24.), ehe Becker noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nachlegte (36.). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Daniel Göbel auf 4:0 (46.). Mika Jan Gesewsky erhöhte später auf 5:0 (78.), bevor Jeremy Mikel Wachter kurz vor Schluss verkürzte (88.). Mit nun 48 Punkten bleibt Alsterbrüder dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, Osdorf verharrt mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Fünftplatzierter gegen Vorletzten: SV Rugenbergen (36 Punkte) wurde seiner Ausgangsrolle beim SC Victoria II (10 Punkte) gerecht. Bereits nach einer Minute traf Riccardo Emeka Mahieldin zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Frederik Kyrian Plötz (50.) blieb die Partie zunächst offen, ehe Rugenbergen in der Schlussphase nachlegte. Max Krüger brachte die Gäste erneut in Führung (69.), Lenny Glissmann erhöhte (73.), Henry Koeberer sorgte für den Endstand (82.). Rugenbergen festigt damit Rang fünf, während Victoria II weiterhin im Tabellenkeller bleibt.

Im direkten Duell im Tabellenkeller trennten sich Hamburger SV III (14 Punkte) und Klub Kosova (10 Punkte) mit 1:1. Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Lukas Schumacher den HSV in der 84. Minute in Führung brachte. Die Antwort folgte kurz darauf: Francisco Javier Bacabo Ebongo glich in der 88. Minute aus. Für beide Teams bleibt die Situation damit angespannt – der HSV III verharrt auf Rang 14, Kosova bleibt Schlusslicht. Die Hamburger hätten sich nach dem Trainerwechsel sicherlich einen Dreier vorgestellt.

Torreiches Duell im Tabellenmittelfeld: SC Nienstedten (32 Punkte) setzte sich mit 5:3 gegen Altona 93 II (17 Punkte) durch. Piet Verbeck (14.) und Samuel Isaias Sao Culeca (31.) brachten die Gastgeber zunächst mit 2:0 in Führung. Nach der Pause glich Altona durch Anton Rudolph (47.) und Bent Oesert (55., Foulelfmeter) aus. Nienstedten reagierte jedoch umgehend: Nicklas Hendrik Dühring (58., 74.) und Nemo Semjon Philipp (69.) stellten auf 5:2. Rudolph verkürzte noch einmal (82.), am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr. Nienstedten baut sein Punktekonto aus, Altona bleibt im unteren Tabellendrittel.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr Hetlinger MTV Hetlingen FC Eintracht Norderstedt Norderstedt II 15:00 PUSH

Spieltext Hetlingen - Norderstedt II

Spieltext TBS Pinneb. - Ein.Lokstedt

Spieltext Un.Tornesch - St. Pauli III

Morgen, 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt SSV Rantzau Eimsbütteler TV ETV II 15:00 PUSH

Spieltext SSV Rantzau - ETV II

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Union Tornesch

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TBS Pinneberg

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Eintracht Lokstedt

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - SSV Rantzau Barmstedt

So., 29.03.26 11:30 Uhr FC Alsterbrüder - Hetlinger MTV

So., 29.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Hamburger SV III

So., 29.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SC Victoria II

So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TuS Osdorf



25. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten

Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III

So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II

So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder

So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova

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