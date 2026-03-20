 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Alsterbrüder stark in Osdorf, Rugenbergen & Nienstedten, HSV zu wenig

Landesliga Hammonia: FC Alsterbrüder siegt klar bei TuS Osdorf, SV Rugenbergen gewinnt bei SC Victoria II, SC Nienstedten schlägt Altona 93 II, Hamburger SV III und Klub Kosova trennen sich 1:1.

von red · Gestern, 23:24 Uhr · 0 Leser
Alsterbrüder muss zum TuS Osdorf.
Alsterbrüder muss zum TuS Osdorf. – Foto: IMAGO / Lobeca

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Landesliga Hammonia
Alsterbrüder
Hamburger SV III
Rugenbergen
Un.Tornesch

Der 23. Spieltag der Landesliga Hammonia: Der FC Alsterbrüder bleibt mit einem klaren Sieg bei TuS Osdorf erster Verfolger von FC Eintracht Norderstedt II, während SV Rugenbergen beim SC Victoria II seine Position festigt. SC Nienstedten setzt sich torreich gegen Altona 93 II durch, im Kellerduell zwischen Hamburger SV III und Klub Kosova gibt es keinen Sieger.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
1
5
Abpfiff

Klare Rollenverteilung vor dem Anpfiff: Der Tabellenzweite FC Alsterbrüder (48 Punkte) traf auf den im Mittelfeld platzierten TuS Osdorf (29 Punkte). Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle früh gerecht. Julius-Maximilian Becker eröffnete bereits in der 3. Minute, Tim Algner erhöhte (24.), ehe Becker noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nachlegte (36.). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Daniel Göbel auf 4:0 (46.). Mika Jan Gesewsky erhöhte später auf 5:0 (78.), bevor Jeremy Mikel Wachter kurz vor Schluss verkürzte (88.). Mit nun 48 Punkten bleibt Alsterbrüder dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, Osdorf verharrt mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
1
4
Abpfiff

Fünftplatzierter gegen Vorletzten: SV Rugenbergen (36 Punkte) wurde seiner Ausgangsrolle beim SC Victoria II (10 Punkte) gerecht. Bereits nach einer Minute traf Riccardo Emeka Mahieldin zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Frederik Kyrian Plötz (50.) blieb die Partie zunächst offen, ehe Rugenbergen in der Schlussphase nachlegte. Max Krüger brachte die Gäste erneut in Führung (69.), Lenny Glissmann erhöhte (73.), Henry Koeberer sorgte für den Endstand (82.). Rugenbergen festigt damit Rang fünf, während Victoria II weiterhin im Tabellenkeller bleibt.

Gestern, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
1
1
Abpfiff

Im direkten Duell im Tabellenkeller trennten sich Hamburger SV III (14 Punkte) und Klub Kosova (10 Punkte) mit 1:1. Lange blieb die Partie ohne Treffer, ehe Lukas Schumacher den HSV in der 84. Minute in Führung brachte. Die Antwort folgte kurz darauf: Francisco Javier Bacabo Ebongo glich in der 88. Minute aus. Für beide Teams bleibt die Situation damit angespannt – der HSV III verharrt auf Rang 14, Kosova bleibt Schlusslicht. Die Hamburger hätten sich nach dem Trainerwechsel sicherlich einen Dreier vorgestellt.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
5
3
Abpfiff

Torreiches Duell im Tabellenmittelfeld: SC Nienstedten (32 Punkte) setzte sich mit 5:3 gegen Altona 93 II (17 Punkte) durch. Piet Verbeck (14.) und Samuel Isaias Sao Culeca (31.) brachten die Gastgeber zunächst mit 2:0 in Führung. Nach der Pause glich Altona durch Anton Rudolph (47.) und Bent Oesert (55., Foulelfmeter) aus. Nienstedten reagierte jedoch umgehend: Nicklas Hendrik Dühring (58., 74.) und Nemo Semjon Philipp (69.) stellten auf 5:2. Rudolph verkürzte noch einmal (82.), am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr. Nienstedten baut sein Punktekonto aus, Altona bleibt im unteren Tabellendrittel.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
15:00
Spieltext Hetlingen - Norderstedt II

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - Ein.Lokstedt

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
14:00
Spieltext Un.Tornesch - St. Pauli III

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
15:00
Spieltext SSV Rantzau - ETV II

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Union Tornesch
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TBS Pinneberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Eintracht Lokstedt
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - SSV Rantzau Barmstedt
So., 29.03.26 11:30 Uhr FC Alsterbrüder - Hetlinger MTV
So., 29.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Hamburger SV III
So., 29.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SC Victoria II
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TuS Osdorf

25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova

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