Alsterbrüder stark in Osdorf, Rugenbergen & Nienstedten, HSV zu wenig

Der 23. Spieltag der Landesliga Hammonia: Der FC Alsterbrüder bleibt mit einem klaren Sieg bei TuS Osdorf erster Verfolger von FC Eintracht Norderstedt II, während SV Rugenbergen beim SC Victoria II seine Position festigt. SC Nienstedten setzt sich torreich gegen Altona 93 II durch, im Kellerduell zwischen Hamburger SV III und Klub Kosova gibt es keinen Sieger.
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Klare Rollenverteilung vor dem Anpfiff: Der Tabellenzweite FC Alsterbrüder (48 Punkte) traf auf den im Mittelfeld platzierten TuS Osdorf (29 Punkte). Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle früh gerecht. Julius-Maximilian Becker eröffnete bereits in der 3. Minute, Tim Algner erhöhte (24.), ehe Becker noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nachlegte (36.). Direkt nach dem Seitenwechsel stellte Daniel Göbel auf 4:0 (46.). Mika Jan Gesewsky erhöhte später auf 5:0 (78.), bevor Jeremy Mikel Wachter kurz vor Schluss verkürzte (88.). Mit nun 48 Punkten bleibt Alsterbrüder dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen, Osdorf verharrt mit 29 Zählern im Tabellenmittelfeld.
Fünftplatzierter gegen Vorletzten: SV Rugenbergen (36 Punkte) wurde seiner Ausgangsrolle beim SC Victoria II (10 Punkte) gerecht. Bereits nach einer Minute traf Riccardo Emeka Mahieldin zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Frederik Kyrian Plötz (50.) blieb die Partie zunächst offen, ehe Rugenbergen in der Schlussphase nachlegte. Max Krüger brachte die Gäste erneut in Führung (69.), Lenny Glissmann erhöhte (73.), Henry Koeberer sorgte für den Endstand (82.). Rugenbergen festigt damit Rang fünf, während Victoria II weiterhin im Tabellenkeller bleibt.
Torreiches Duell im Tabellenmittelfeld: SC Nienstedten (32 Punkte) setzte sich mit 5:3 gegen Altona 93 II (17 Punkte) durch. Piet Verbeck (14.) und Samuel Isaias Sao Culeca (31.) brachten die Gastgeber zunächst mit 2:0 in Führung. Nach der Pause glich Altona durch Anton Rudolph (47.) und Bent Oesert (55., Foulelfmeter) aus. Nienstedten reagierte jedoch umgehend: Nicklas Hendrik Dühring (58., 74.) und Nemo Semjon Philipp (69.) stellten auf 5:2. Rudolph verkürzte noch einmal (82.), am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr. Nienstedten baut sein Punktekonto aus, Altona bleibt im unteren Tabellendrittel.
24. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Union Tornesch
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - TBS Pinneberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - Eintracht Lokstedt
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - SSV Rantzau Barmstedt
So., 29.03.26 11:30 Uhr FC Alsterbrüder - Hetlinger MTV
So., 29.03.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Hamburger SV III
So., 29.03.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SC Victoria II
So., 29.03.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TuS Osdorf
25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - Eimsbütteler TV II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SC Nienstedten
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SC Victoria II - FC St. Pauli III
So., 12.04.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FC Eintracht Norderstedt II
So., 12.04.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - FC Alsterbrüder
So., 12.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - SV Rugenbergen
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - Altona 93 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Klub Kosova
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