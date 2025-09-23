Alsterbrüder drehen 0:2-Rückstand in der Schlussphase!

Der FC Alsterbrüder hat einen 0:2-Rückstand gegen den SSV Rantzau noch in einen 3:2-Sieg gedreht und damit seine makellose Serie in dieser Saison fortgesetzt. Der Oberliga-Absteiger bleibt nach dem sechsten Spieltag weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze – ein Spiel, das von einem starken ersten Durchgang der Gäste und anschließender Alsterbrüder-Überlegenheit nach der Pause lebte.

Benjamin Voß (Trainer FC Alsterbrüder) kommentierte den Verlauf ungeschönt: „In der ersten Halbzeit macht Rantzau es gut und stellt uns durch gieriges und kompaktes Verteidigen vor Probleme. Sie setzen dann zwei Nadelstiche und gehen damit in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir im Verhalten mit Ball Anpassungen vorgenommen und rollen dann viele Angriffswellen. Drei Standards bringen uns den Sieg. Das zweite Tor sogar eine direkt verwandelte Ecke. Das späte dritte Tor sorgt dann für großen Jubel auf der Anlage.“

Die Gäste aus Barmstedt präsentierten sich in den ersten 45 Minuten sehr effektiv: SSV Rantzau stand defensiv kompakt, suchte seine Chancen über schnelle Gegenstöße und belohnte diese Spielweise zweimal. Riku Deguchi vollendete in der 17. Minute einen schnellen Konter zur Führung, nur sechs Minuten später legte Pasquale Longo mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0 nach (23.). Bis zur Halbzeit ließ Rantzau kaum zwingende Chancen des FCA zu.