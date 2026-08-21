Alsterbrüder beim HSV, Topspiel zwischen St. Pauli III & Paloma II

FC Alsterbrüder muss zum HSV. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Nach dem ersten Wochenende zeichnet sich in der Landesliga Hammonia noch kein klares Bild ab. Gleich fünf Teams starteten mit einem Sieg, vier Partien endeten dagegen ohne Gewinner. Am 2. Spieltag warten nun erste kleine Standortbestimmungen - allen voran das Duell zwischen FC St. Pauli III und USC Paloma II.

St. Pauli III empfängt den ersten Tabellenführer

Viel besser hätte der Start für USC Paloma II kaum laufen können. Mit einem deutlichen 4:1 gegen Eintracht Lokstedt setzte sich die Mannschaft nach dem 1. Spieltag direkt an die Tabellenspitze. Nun wartet allerdings eine deutlich schwierigere Aufgabe. Beim FC St. Pauli III gastiert Paloma am Freitagabend bei einem Team, das ebenfalls mit drei Punkten gestartet ist.

St. Pauli setzte sich zum Auftakt knapp mit 2:1 beim FC Alsterbrüder durch und könnte mit dem zweiten Sieg früh ein kleines Ausrufezeichen setzen. Gleichzeitig ist es für Paloma die erste Gelegenheit zu beweisen, dass der klare Auftakterfolg mehr war als nur ein gelungener Start. Weil beide Mannschaften bereits gewonnen haben, ist zumindest sicher: Einer der beiden perfekten Starts endet am Freitag.

BU und Alsterbrüder suchen den ersten Sieg

Ebenfalls am Freitagabend empfängt der HSV Barmbek-Uhlenhorst den FC Alsterbrüder. BU holte zum Auftakt beim 1:1 gegen TuS Osdorf einen Punkt und blieb damit zumindest ungeschlagen. Die Alsterbrüder mussten dagegen eine knappe 1:2-Niederlage gegen St. Pauli III hinnehmen.

Gerade für die Gäste geht es deshalb darum, einen Fehlstart zu vermeiden. BU wiederum könnte mit einem Heimsieg früh Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. Nach nur einem Spieltag ist die Tabelle natürlich noch wenig aussagekräftig, dennoch bieten solche direkten Duelle bereits erste Hinweise darauf, welche Teams sich eher nach oben und welche zunächst nach hinten orientieren müssen.

Lokstedt gegen Elmshorn: Einer wartet weiter auf Punkte

Deutlich größer ist der Druck bei Eintracht Lokstedt und dem FC Elmshorn. Beide Mannschaften verloren ihr erstes Saisonspiel, sodass das direkte Duell bereits eine gewisse Bedeutung besitzt.

Lokstedt erwischte es beim 1:4 gegen Paloma II besonders deutlich und steht nach dem Auftakt am Tabellenende. Elmshorn musste sich bei seinem ersten Auftritt nach dem Aufstieg mit 1:3 gegen die SV Halstenbek-Rellingen geschlagen geben. Für beide gilt deshalb: Ein Sieg würde die Lage sofort entspannen, eine zweite Niederlage dagegen einen klassischen Fehlstart bedeuten.

Halstenbek-Rellingen will den starken Auftakt bestätigen

Die SV Halstenbek-Rellingen ist nach dem Abstieg aus der Oberliga erfolgreich in die neue Saison gestartet. Das 3:1 beim Aufsteiger Elmshorn bedeutete direkt drei Punkte und Rang drei nach dem ersten Spieltag. Am Sonntag wartet nun Altona 93 II.

Die Altonaer Reserve verlor ihr erstes Spiel mit 2:4 gegen den SSV Rantzau Barmstedt und muss sich vor allem defensiv stabilisieren. Für HR bietet sich dagegen die Gelegenheit, früh zu unterstreichen, dass sie in dieser Saison eine Rolle im oberen Tabellenbereich spielen kann. Nach zwei Siegen zum Start wäre der Oberliga-Absteiger zumindest sofort dort angekommen, wo viele ihn vor Saisonbeginn vermutlich erwartet hätten.

Germania Schnelsen vor erstem Auswärtstest

Auch TuS Germania Schnelsen legte als Aufsteiger einen starken Start hin. Gegen den Hetlinger MTV gelang ein 2:1-Erfolg, nun wartet mit Eimsbütteler TV II der erste Auswärtstest.

Der ETV II teilte sich zum Auftakt beim 1:1 gegen den SC Nienstedten die Punkte. Für Germania wird es interessant zu sehen sein, ob der Schwung aus dem ersten Heimspiel auch auf fremdem Platz trägt. Ein weiterer Sieg würde den Aufsteiger direkt in der Spitzengruppe halten, während Eimsbüttel mit drei Punkten ebenfalls Anschluss nach oben herstellen könnte.

Rantzau will nachlegen - Rugenbergen sucht den ersten Treffer

Der SSV Rantzau Barmstedt gehörte zu den offensiv auffälligsten Teams des ersten Wochenendes. Beim 4:2 gegen Altona 93 II erzielte Rantzau vier Treffer und startete damit optimal.

Nun kommt mit dem SV Rugenbergen ein Gegner, der zum Auftakt zwar ohne eigenen Treffer blieb, beim 0:0 gegen FC Union Tornesch aber ebenfalls ungeschlagen blieb. Genau darin liegt der Reiz der Partie: Rantzau will seine Offensive erneut auf den Platz bringen, Rugenbergen könnte mit defensiver Stabilität dagegenhalten.

Tornesch und Nienstedten warten auf den ersten Dreier

Beim FC Union Tornesch gegen den SC Nienstedten treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeweils mit einem Remis gestartet sind. Tornesch blieb beim 0:0 in Rugenbergen ohne Gegentor, Nienstedten spielte 1:1 gegen Eimsbüttel II.

Beide Teams können entsprechend auf einer soliden Grundlage aufbauen. Gleichzeitig bietet das direkte Duell die Gelegenheit, sich mit dem ersten Saisonsieg früh in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Gerade für Nienstedten dürfte es darum gehen, nach dem ordentlichen Auftakt auch auswärts nachzulegen.

Hetlingen und Osdorf suchen unterschiedliche Antworten

Zum Abschluss empfängt der Hetlinger MTV die TuS Osdorf. Hetlingen verlor zum Auftakt knapp mit 1:2 beim Aufsteiger Germania Schnelsen und will nun vor eigenem Publikum die ersten Punkte holen.

Osdorf blieb beim 1:1 gegen BU zwar ungeschlagen, verpasste aber ebenfalls den perfekten Saisonstart. Für die Gäste wäre ein Auswärtssieg ein ordentlicher Schritt, um sich früh im sicheren Mittelfeld zu etablieren. Hetlingen dagegen möchte verhindern, nach zwei Spieltagen ohne Punkt dazustehen.