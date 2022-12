ALSS: Di Gennaro wird neuer Trainer

Wie die ALSS Luxemburg am Freitagnachmittag auf Facebook bekanntgab, hat der Verein mit Vincent Di Gennaro einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Di Gennaro wird Nachfolger von Tiago Salgado, von dem sich der Verein vor rund zwei Wochen getrennt hatte.

Die ALSS spielt im 2.Bezirk der 2.Division und auf dem 5.Platz hinter dem punktgleichen FC Steinfort. Vincent Di Gennaro war zuletzt Co-Trainer beim FC Mamer 32, zuvor leitete er die Geschicke u.a. in Beckerich, Walferdingen und Merl-Belair. Mit dem Red Star gewann er 2017 als Spieler die „Coupe FLF“.

