Alsfelder Hallenmasters mit Gästen

ALSFELD - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause soll es in diesem Winter wieder das beliebte Alsfelder Fußball-Hallenmasters geben. Insgesamt 15 erste Mannschaften werden ab dem 20. Dezember in der Großsporthalle um den Titel spielen. Wichtigste Neuerung: Erstmals seit vielen Jahren sind auch wieder zwei Gastmannschaften mit dabei. Neben dem VfB Schrecksbach (Kreisoberliga Schwalm-Eder), der seit Jahren Interesse an einer Teilnahme bekundet hatte, ist aus dem Fußballkreis Lauterbach auch die FSG Vogelsberg I und II (Kreisoberliga Fulda Süd, Club des Ex-Schwalmtalers Rami Al Mudafer) mit dabei.