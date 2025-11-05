Alsbach und Altheim beziehen Stellung zum Spielabbruch

Alsbach. Es ist wie so oft in solchen Fällen. Die Wahrnehmung, die Sicht der Dinge ist jeweils eine andere. So auch bei den Vorfällen beim Spiel in der Gruppenliga zwischen dem FC Alsbach und dem TSV Altheim, das am vergangenen Sonntag nach 89 Minuten beim Stand von 2:0 für die Gäste abgebrochen werden musste. Eine als rassistisch aufgefasste Beleidigung eines Alsbacher Zuschauers gegenüber einem TSV-Spieler hatte zu einer Unterbrechung der Partie geführt. In dieser eskalierte die Lage, es kam zu Tumulten, sodass das Spiel vorzeitig beendet werden musste.

