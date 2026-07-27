»Als würde ich nach Hause kommen«: Dressel zurück bei 1860 Der 27-Jährige war vergangene Saison für den SSV Ulm 1846 am Ball von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Zurück beim TSV 1860 München: Dennis Dressel (vorne), hier noch im Einsatz für den SSV Ulm 1846. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV 1860 München bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Jetzt können die Löwen, die bekanntlich bis auf Weiteres nicht mit dem Löwen auf der Brust auflaufen werden, einen weiteren prominenten Neuzugang präsentieren: Der gebürtige Dachauer Dennis Dressel kehrt zu den Sechzigern zurück

Dennis Dressel stand in der vergangenen Saison 2025/26 beim SSV Ulm 1846 unter Vertrag. Bei den Spatzen war er so eine Art Dauerbrenner und kam in 36 von 38 möglichen Partien zum Einsatz. Den Abstieg der Donaustädter in die Regionalliga konnte aber auch er nicht verhindern. Nun kehrt der 27-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück.



"Dennis kann auf viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 zurückblicken, hat bei uns die ersten Schritte im Herrenfußball gemacht und sich hier im Profifußball etabliert", betont Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH, in einer vom Verein verbreiteten Pressemitteilung. Probst erklärt darin weiter: "Wir freuen uns sehr, dass er sich dazu bereiterklärt hat, diesen für vier Jahre unterbrochenen Weg fortzusetzen und künftig wieder für die Löwen aufzulaufen."

Dennis Dressel selbst lässt sich mit folgenden Worten zitieren: "Nach Giesing zu fahren, fühlt sich jedes Mal an, als würde ich nach Hause kommen. Ich bin mit acht Jahren zu den Löwen gekommen und habe 15 Jahre lang an der Grünwalder Straße meine Fußballschuhe geschnürt. Ich bin glücklich, jetzt wieder im gewohnten Umfeld zu sein, und werde alles dafür geben, dass der TSV 1860 München erfolgreich ist."





Am kommenden Samstag feiert der TSV 1860 sein mit Spannung erwartetes Debüt in der Regionalliga Bayern. Die Elf von Cheftrainer Alper Kayabunar ist dann zu Gast beim 1. FC Schweinfurt 05. Die Schnüdel haben nach der 1:5-Klatsche zum Auftakt in Aubstadt definitiv etwas gutzumachen...