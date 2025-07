„Als wäre ich nie weg gewesen“: Quirin Wiedemann spielt nach vier Jahren wieder für den TSV Gilching

Der nächste verlorene Sohn ist zurück an der Talhofstraße. Quirin Wiedemann feierte am Donnerstag seinen Einstand beim 0:3 im Testspiel des TSV Gilching-Argelsried gegen den FC Unterföhring.

„Wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Jetzt müssen wir ihn nur noch komplett fit bekommen“, sagt sein neuer Trainer Rodenwald. 2023 hatte Wiedemann sich mehrere schwere Verletzungen am Bein zugezogen und hatte lange pausieren müssen. „Ein bisschen was spüre ich schon noch, aber es wird immer besser“, freut sich Wiedemann. Er hatte zwischen 2014 und 2021 bereits sieben Jahre lang an der Talhofstraße gespielt. „Jetzt möchte ich in der Ewigenliste noch deutlich weiter nach oben klettern. Aktuell stehe ich bei 199 Spielen für den TSV“, berichtet Wiedemann.

Auch Neuzugang Jasin Uka feiert sein TSV-Debüt