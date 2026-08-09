Als Viktoria Goch das Traumlos Bayern München knapp verpasste

Goch denkt an alte Zeiten – Foto: Arno Wirths

Als der große, millionenschwere Profifußball das Laufen lernte, inklusive aller veralteten DFB-Strukturen und erst recht der überforderten elektronischen Medien, sprich Fernsehanstalten, da schrieb der damalige Oberligist Viktoria Goch Vereinsgeschichte: Vor 40 Jahren zog die von Toni Burghardt trainierte Mannschaft zum ersten und bis heute letzten Mal in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein. Dort unterlagen die Schwarz-Roten im Heimspiel gegen den Bundesligisten FC Homburg mit 0:3. Und damit ging dem Niederrhein das große Los Bayern München an der Nase vorbei: Die spielten in der zweiten Runde stattdessen in Homburg. Ein Blick zurück auf eine andere Zeit mit vielen Kuriositäten, die man heute in der neuen Welt der Milliarden-Events mit den Millionen-Transfers kaum glauben kann.

Die für ihre Angriffswucht bekannte Truppe, auf vielen Fußballplätzen wegen der Vielzahl der Ex-Profis „als Bayern München vom Niederrhein“ tituliert, kickte auf Augenhöhe mit Teams wie RW Essen, RW Oberhausen oder MSV Duisburg.

Viktoria Goch 1985/86: Die stärkste Mannschaft in der Geschichte des Kreises Kleve Man schrieb die Saison 1985/86, als die personell vielleicht beste Mannschaft aller Zeiten im Kreis Kleve in der damaligen Dritten Liga für Furore sorgte und am Ende den stolzen siebten Platz belegte. Zwischenzeitlich gab es sogar Experten, die der Truppe einen Aufstieg in die Zweite Bundesliga zugetraut hatten. Denn das unterschied die damalige Oberliga an der Grenze zum Profifußball von der heutigen: Da im Laufe der Jahrzehnte vom DFB eine neue Dritte Liga und eine Regionalliga installiert wurden, rutschte die Oberliga bis heute in die Fünftklassigkeit ab, entspricht also exakt der Landesliga vor einem halben Jahrhundert.

Den Pokal ernst nehmen, hatte Toni Burghardt, selbst in der Abwehr des Bundesligisten MSV Duisburg von 1968 bis 1970 Stammspieler, vor der Saison als Devise ausgegeben, nachdem sich der Oberligist in den Jahren zuvor nicht eben mit Ruhm bekleckert hatte.

In der Saison 1985/86 spielten unter anderem der spätere Bundesliga-Torwart Andreas Wessels (und der reaktivierte fliegende Holländer Arno Merckx vom NEC Nimwegen), der ungarische Nationalspieler Sandor Szijjarto (der nach Belgien geflüchtet war), der von Hertha BSC Berlin losgeeiste B-Nationalspieler Werner Schneider (für den Borussia Dortmund vergebens eine Million Mark Ablöse an Berlin zahlen wollte), der dreifache B-Nationalspieler Ludger Kanders, die Mönchengladbacher „Rakete“ Jürgen Offermanns (jedes Jahr interner Torschützenkönig in Goch), der Uerdinger Libero Michael van de Loo, der während der Saison zu Galatasaray Istanbul und Jupp Derwall gewechselte Mittelstürmer Hassan Yildirim, aber auch der Nord-Torschützenkönig Peter Harth oder der unvergessene niederländische Dribbelkönig Robby Kuijpers.

DFB-Pokal-Triumph und Abschied: Das Ende einer Ära in Goch

Die Truppe hielt sich daran und schaffte am Ende nach einem mühelosen 5:0-Sieg beim Landesligisten Rheydter SV im Endspiel gegen den Wuppertaler SV einen vielumjubelten 4:0-Triumph mit Toren von Offermanns, Kanders, Kalla Timmler und Dirk Thomczik. Das war das „Tüpfelchen auf dem i“ der besten Oberliga-Saison mit Tabellenplatz sieben – zugleich aber auch der Abschied von Burghardt nach drei Jahren.

Und gleichzeitig, was keiner wissen konnte, der Abschied von der Drittklassigkeit, denn unter Coach Wolfgang Lüttges, der wenige Jahre zuvor beim Wechsel von Bayer Uerdingen zu Hannover 96 mit 800.000 Mark Ablösesumme 1975 vorübergehend der teuerste Zweitligaspieler werden sollte, ehe er Spielmacher von Viktoria Goch wurde, stieg die personell stark ausgeblutete Truppe ab – nach fünf Jahren. Fast alle Offensivkräfte verließen Goch, es blieb zwar ein stabiles Abwehrgerüst übrig, aber der Abstieg war früh besiegelt – die Klasse des Kaders reichte einfach nicht.

Viele Beobachter waren sich indes vor 40 Jahren darin einig, dass der FC Homburg mit dem Gocher Team des Vorjahres größte Schwierigkeiten bekommen hätte – das bleibt freilich nur Spekulation. Auf dem Weg zum großen Match gab es allerdings noch ein paar Erlebnisse mit dem organisierten Fußball in Deutschland, die heute kaum noch einer glaubt, der es nicht miterlebt hat.

DFB-Pokal-Auslosung 1986: Als die Kugel der Stuttgarter Kickers vergessen wurde

Da wäre zunächst mal die Auslosung der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde: Zum Leidwesen aller Schwarz-Roten wurde der niedersächsische Landesligist TSV Stelingen als Gegner ermittelt. Da aber nur 63 Loskugeln bei der Ziehung im Topf waren und die 64. Kugel mit dem Namen Stuttgarter Kickers vergessen worden war und einfach Team Nr. 63 zugeordnet wurde, gab es Protest aus dem Schwabenländle und die komplette Auslosung musste von hinten bis vorne neuaufgelegt werden. Mit bekanntem Ergebnis.

ZDF, WDR und die 2:59-Minuten-Regel: So funktionierte Fußball-TV in den 1980ern

Ebenfalls unvorstellbar heutzutage: In einer Welt ohne Fußball-Abonnements bei noch nicht aus der Taufe gehobenen Anbietern wie Sky, DAZN oder Magenta TV regierten die längst bestehenden öffentlich-rechtlichen Anstalten ohne Konkurrenz nach Gutsherrenart. Und so meldete sich Jörg Dahlmann vom heute immer noch existierenden ZDF-Sportstudio in Goch und kündete ein Team an.

Der Plan: Fünf Spiele hatte man sich ausgesucht, vier davon gab es 2:59 Minuten lang als für das ZDF kostenlose Basisinformation, nur das fünfte Spiel musste der Sender an den Münchner Medienmanager Hans R. Beierlein, der die Vermarktungsrechte besaß, bezahlen. Ähnlich verfuhr auch der WDR, der in schöner Regelmäßigkeit am Sonntagabend Ausschnitte von Oberliga-Spielen zeigte – mehrmals auch von Viktoria Goch. Zwei Jahre später begann dann aber so langsam die Neuzeit, als RTL die Bundesliga-Verwertungsrechte kaufte, 1992 abgelöst von SAT 1. Der Anfang vom Ende: Die beiden Sender ARD und ZDF verschwanden im Laufe der Jahrzehnte immer mehr in der fußballerischen Versenkung.

Das Homburg-Match am Samstag, 30. August 1986, 16 Uhr, schaffte jedenfalls nur die 2:59 Minuten, denn trotz heftiger Gocher Gegenwehr waren die Homburger nie in Gefahr.

Das Spiel gegen FC Homburg: 0:3 und der Abpfiff einer Epoche

Schon vor der Pause hatten die 2500 Zuschauer im Hubert-Houben-Stadion bei strömendem Regen die Entscheidung gesehen: In der 30. Minute traf Dooley, in der 36. Minute Wojcicki per Foulelfmeter – beide Male unter gütiger mithilfe von Viktoria-Keeper Frank Busch. Den Endstand zum 0:3 besorgte Frenken in der 66. Minute.

Für Nostalgiker: Viktoria Goch spielte mit Frank Busch im Tor, Clemens Kaysers, Theo Klaehsen, Uwe Brouwers, Jürgen Offermanns, Adrian Cooksley, Werner Schneider, Jörg Voigt, Alan Pluckrose, Ludger Kanders und Rainer Stephany, eingewechselt wurde Sean Purnell.

Unvergessen ZDF-Reporter Rolf Töpperwien mit seinem Spruch: „Bäcker Busch machte sich lang wie ein Baguette.“ Homburg freute sich, trotz schwacher Leistung in die nächste Runde eingezogen zu sein, in der man freilich Bayern München chancenlos mit 1:3 unterlag. Wenige Monate später war auch das Kapitel Oberliga in Goch beendet – aber das ist eine andere Geschichte.