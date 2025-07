"Als Verteidiger fällt man meist nur auf, wenn man Fehler macht"

Leon Arizanov (m) beim Einlaufen in das Heeslinger Waldstadion – Foto: Jörg Struwe

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Innenverteidiger Leon Arizanov vom Oberligisten Heeslinger SC zum Ligakonkurrenten VfV Borussia 06 Hildesheim wechselt. Arizanov, der unter anderem für den FC Verden 04 in der Landesliga und für die SV Ahlerstedt/Ottendorf in der Oberliga spielte, steht erst seit drei Jahren dauerhaft in der Innenverteidigung – und füllt diese Position mit großer Leidenschaft aus. In den vergangenen beiden Spielzeiten war Arizanov ein fester Leistungsträger in der Defensive des HSC. Umso emotionaler fiel die Reaktion auf seinen Wechsel aus. „Zweikampfstark, zuverlässig und immer mit vollem Einsatz – auf und neben dem Platz hat er für das Team alles gegeben. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen starken Innenverteidiger, sondern auch einen echten Charakter in der Kabine“, teilte der Verein auf Instagram mit. In unserer Rubrik „Drei Fragen an...“ verrät Arizanov, wie er zur Innenverteidigerposition kam, wie Verteidiger aus seiner Sicht wahrgenommen werden und welche Ziele er sich bei seinem neuen Verein gesetzt hat.

Was gefällt dir besonders am Verteidigen und wie bist du überhaupt dazu gekommen, auf dieser Position zu spielen? Wie ich auf die Position gekommen bin? Früher habe ich meist als Linksverteidiger oder Linksaußen gespielt. In dem Jahr, als ich in Ahlerstedt war, hat mich Malte (Anm. d. Red.: gemeint ist Malte Bösch, der sowohl bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf als auch beim Heeslinger SC sein Trainer war) dann auf die Innenverteidigerposition gestellt.

In der Jugend habe ich dort zwar hin und wieder gespielt, aber es war nie meine feste Position. Erst in den vergangenen drei Jahren hat sich das verändert, und mittlerweile ist Innenverteidigung meine Stammposition, vor allem durch Malte. Ich habe das Gefühl, dass meine Stärken auf dieser Position am besten zur Geltung kommen. Am meisten Spaß machen mir die Zweikämpfe und die Robustheit, mit der man ins Spiel gehen kann. Es macht mir einfach Freude, Gegenspieler auszuschalten und gut zu stellen. Ich bin in diese Rolle hineingewachsen und habe richtig Gefallen daran gefunden. Das körperliche Verteidigen, die Kopfballduelle und das Gefühl, wenn man einen Stürmer komplett aus dem Spiel nimmt – das finde ich richtig stark.