"Als Veltener Junge ist er wieder am richtigen Platz"

Die erste Phase der Vorbereitung verläuft für den SC Oberhavel Velten nach Plan. Trainer Kevin Purrmann zeigt sich mit dem Auftakt sehr zufrieden: „Wir sind nach anderthalb Wochen sehr zufrieden. Mit den Turniersiegen in Kremmen und Flatow zum Auftakt sind wir gut gestartet.“ Auch die Trainingsbeteiligung stimmt. Die Mannschaft ist motiviert und nimmt die intensiven Einheiten engagiert an. „Die Spieler kommen gerne zum Training und ziehen gut mit“, lobt Purrmann.

Fünf Neuzugänge mit klarem Profil

Der Kader wurde gezielt ergänzt – ohne das bestehende Gerüst zu verändern. Fünf Spieler verstärken die Mannschaft zur neuen Saison, alle mit individuellem Profil und hoher Identifikation.

Außenverteidiger Philipp Golembus kam aus Glienicke und hat sich durch Lernbereitschaft und Offensivdrang empfohlen. „Er wird uns defensiv stärken sowie mit seinem Offensivdrang neue Impulse setzen“, so Purrmann.

Aus der eigenen A-Jugend rückt Marvin Kammhoff auf. Der Trainer hebt vor allem dessen Tempo und Kaltschnäuzigkeit hervor: „Er bringt Schnelligkeit und Kaltschnäuzigkeit ins Offensivspiel.“

Niklas Winkler kehrt nach einem Jahr bei Bärenklau zurück an seine alte Wirkungsstätte – und war direkt erfolgreich. „Er hat schon jetzt in Turnieren seine Torgefahr bewiesen, was uns nach einem schweren Jahr im Angriff weiterhilft“, erklärt Purrmann. Winkler ist ein echtes Eigengewächs und kennt den Verein aus dem Effeff: „Als Veltener Junge und jemand, der alle Jugendmannschaften durchlaufen hat, ist er wieder am richtigen Platz.“

Im Tor wird der 35-jährige Tobias Knetsch eine zentrale Rolle übernehmen – sportlich wie menschlich. „Er bringt Erfahrung, passt super in die Kabine und wird uns als Anführer unterstützen“, sagt Purrmann.

Kader steht – keine weiteren Transfers geplant

Die Kaderplanung ist abgeschlossen. Der SC Oberhavel Velten geht mit einem 26-Mann-Aufgebot in die Saison. Weitere Neuzugänge sind nicht vorgesehen, ebenso wenig wie Abgänge. „Unser 26-Mann-Kader ist ausreichend“, stellt Purrmann klar. Die personelle Kontinuität ist ein zentraler Baustein in der Veltener Saisonplanung.

Geschlossene Einheit als zentrale Stärke

Purrmann sieht in der Konstanz des Personals und im gewachsenen Zusammenhalt den größten Trumpf seines Teams: „Unsere größte Stärke ist die Kontinuität des Kaders und dass wir in der Spitze noch enger zusammengerückt sind.“ Jede Position sei doppelt gut besetzt – in der Breite wie in der Spitze. Vor allem die emotionale Entwicklung der Mannschaft seit dem Frühjahr hebt der Trainer hervor: „Die erfolgreiche Rückrunde, verbunden mit der verkorksten Hinrunde, hat uns enger zusammengeschweißt, und alle sind motiviert, ihr Bestes zu geben.“

Mitspielen an der Spitze – aber mit Bodenhaftung

Die Ziele sind ambitioniert, aber nicht überheblich. Der SC Oberhavel Velten will sich nicht mit einem Platz im Mittelfeld zufriedengeben, sondern strebt den Kontakt zur Tabellenspitze an. „Unser Saisonziel ist, so lange wie möglich oben mitzuspielen und uns als Mannschaft weiterzuentwickeln“, betont Purrmann. Dabei steht die Weiterentwicklung der gesamten Gruppe im Fokus – auch unabhängig von der Platzierung.

Favoritenrolle liegt bei anderen

Obwohl Velten selbst oben mitspielen will, sieht Purrmann die Favoritenrolle anderswo. Für ihn sind zwei Teams klar in der Pole-Position: „Als Meisterschaftsfavoriten sehe ich Strausberg und Schönow.“ Beide Vereine verfügen über Qualität und Ambitionen – für Velten würde damit die Rolle des Jägers bleiben.

Emotionale Führungsfigur bleibt Kapitän

In der Kabine wie auf dem Platz ist Jan Hofmann das Gesicht des SC Velten. Der junge Kapitän führt das Team auch in der neuen Saison an. „Er bleibt in seiner Rolle, die er seit der Rückrunde innehat“, erklärt Purrmann. Hofmann verkörpert Führungsqualität auf besondere Weise: „Als junger Spieler führt er emotional und trägt das Team, geht als Anführer jederzeit voran.“

Stabile Basis mit klarem Plan

Der SC Oberhavel Velten startet mit gezielten Verstärkungen und einem geschlossenen Kollektiv in die neue Spielzeit. Trainer Kevin Purrmann sieht seine Mannschaft gut vorbereitet und schließt mit einer klaren Botschaft: „Alle sind motiviert, ihr Bestes zu geben.“ Mit dieser Haltung will der SC in der Landesklasse Nord eine entscheidende Rolle spielen.