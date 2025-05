Uerdingen kann auf eine lange Fußball-Tradition zurückblicken. – Foto: Ralph Görtz

Als Uerdingens Zukunft noch rosig aussah Heute vor 40 Jahren holte der FC Bayer 05 in Berlin durch ein 2:1 über Bayern München den DFB-Pokal. Eine Erinnerung an bessere Zeiten. Verlinkte Inhalte Regionalliga West KFC Uerdingen

Als am Samstag in der Partie Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart der 82. Sieger des DFB-Pokals gesucht wurde, dürfte bei den Krefelder Fußballfans aus Wehmut sicherlich das eine oder andere Tränchen verdrückt worden sein. Denn genau 40 Jahre ist es her – präzise gesagt am Montag, 26. Mai –, dass der Pokalsieger FC Bayer 05 Uerdingen hieß. 2:1 (1:1) hatte der Underdog an jenem Abend den großen FC Bayern München geschlagen.

Ein Erfolg, der in vielfacher Hinsicht Premieren bedeutete. Das fängt mit dem Austragungsort dieses Pokalendspiels an – dem Berliner Olympiastadion. Denn der DFB hatte sich im Jahre 1984 entschlossen, die Pokalendspiele ab sofort stets an ein und demselben Ort auszutragen – so wie der englische Fußballverband das schon seit vielen Jahren mit dem Londoner Wembley-Stadion praktizierte. Wobei die Motivation hierzu ganz und gar eigennützig war. Denn der eigentlich so mächtige Verband hatte sich kurz zuvor für die Fußballeuropameisterschaft 1988 beworben und dabei auf den Spielort (West-) Berlin verzichtet – sehr zum Unbill des seinerzeitigen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Der DFB hingegen sah seine Chancen für einen Zuschlag angesichts der Dominanz der Berlin ablehnenden Ostblockverbände in der UEFA ansonsten gefährdet.

Die dauerhafte Vergabe der Endspiele um den DFB-Pokal an Berlin war als Trostpflaster gedacht. „Das führte sogar zu Transparenten, das Finale zu boykottieren“, erinnert sich der heute 81-jährige Jochen Sprentzel, damaliger Sportchef des Senders Freies Berlin, der zudem in seiner Fernseh-Live-Reportage scharf das Fernbleiben des seinerzeitigen DFB-Präsidenten Herrmann Neuberger kritisierte. Die Uerdinger Fans aber nehmen für sich in Anspruch, den mittlerweile zum Kult gewordenen Schlachtruf, „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, zum ersten Mal gerufen und somit erfunden zu haben. Blick auf lange Historie