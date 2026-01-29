"Als Trainer kann ich nur stolz sein" FuPa Baden Wintercheck +++ FSV Eisingen von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Anthony Le Falher, Trainer des Pforzheimer A-Ligisten FSV Eisingen 1910, macht den FuPa Baden Wintercheck.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht? Das Ziel des Vereins ist der Klassenerhalt. Die Hinrunde verlief gut, hätte aber besser laufen können. Wir haben mit Favoriten sehr gut mitgespielt und hätten auch das ein oder andere Spiel verdient gewinnen können. Was mich und mein Team ärgerten, waren die drei Spiele die wir hintereinander verloren haben gegen Mannschaften die hinter uns waren. Ansonsten muss man sagen, hätten wir oben als Überraschungsmannschaft mitgespielt, aber ich muss ein Lob an mein Team aussprechen die weiter gearbeitet haben um aus so ein Loch rauszukommen und des gemeinsam das zeigt, was die Jungs für einen Zusammenhalt haben. Als Trainer kann ich nur stolz sein.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam? Im Team wird es keine Veränderung geben, das Team ist seit drei Jahren zusammengeblieben. Das Team hat viel einstecken müssen in den letzten zwei Jahren, wie ich als Trainer, aber das hat uns gestärkt.