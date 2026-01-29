Anthony Le Falher, Trainer des Pforzheimer A-Ligisten FSV Eisingen 1910, macht den FuPa Baden Wintercheck.
1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Das Ziel des Vereins ist der Klassenerhalt. Die Hinrunde verlief gut, hätte aber besser laufen können. Wir haben mit Favoriten sehr gut mitgespielt und hätten auch das ein oder andere Spiel verdient gewinnen können. Was mich und mein Team ärgerten, waren die drei Spiele die wir hintereinander verloren haben gegen Mannschaften die hinter uns waren. Ansonsten muss man sagen, hätten wir oben als Überraschungsmannschaft mitgespielt, aber ich muss ein Lob an mein Team aussprechen die weiter gearbeitet haben um aus so ein Loch rauszukommen und des gemeinsam das zeigt, was die Jungs für einen Zusammenhalt haben. Als Trainer kann ich nur stolz sein.
2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?
Im Team wird es keine Veränderung geben, das Team ist seit drei Jahren zusammengeblieben. Das Team hat viel einstecken müssen in den letzten zwei Jahren, wie ich als Trainer, aber das hat uns gestärkt.
Im Sommer wird es eine Veränderung geben, aber dazu kann ich noch keine Angaben machen. Ihr werdet aber zeitnah informiert.
3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?
Ich muss sagen, eigentlich niemand. Wir haben schon gewusst wer oben mitspielen kann, aber man muss sagen, dass in diesem Jahr jeder jeden schlagen kann.
4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?
Weiter an uns hart arbeiten, um noch einen besseren Platz zu erreichen.
5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?
Ich traue Deutschland zu, das sie bis ins Viertelfinale kommen. Weltmeister wird Spanien oder Frankreich.