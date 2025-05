"Als Trainer bin ich unglaublich stolz auf die Mannschaft"

Der Abstiegskampf tobt – und in Peitz lieferten sich zwei direkte Konkurrenten ein nervenaufreibendes Duell. Simba Hauff brachte Erkner in der 13. Minute in Führung, ehe Robert Brandt (18.) per Foulelfmeter und Leon Stumpfeldt (31.) die Partie zunächst zugunsten der Gastgeber drehten. Doch Erkner kam entschlossen aus der Pause: Fionn Haserück glich direkt nach Wiederanpfiff (46.) aus und brachte die Gäste mit seinem zweiten Treffer (69.) erneut in Führung. Peitz drängte, verlor jedoch in der 82. Minute Paul Blumberg-Krüger per Roter Karte. In der 89. Minute sorgte Armin Schaller für den viel umjubelten Schlusspunkt.

Sven Ballack (Trainer der SG Eintracht Peitz): "Die Niederlage zieht eine riesige Enttäuschung nach sich, weil sie sehr, sehr ärgerlich war aufgrund der zweiten Halbzeit. Wir haben in der ersten Halbzeit ein hervorragendes Spiel gemacht mit viel gewonnenen Zweikämpfen, viel Offensivaktion, einem guten Spielaufbau. Obwohl wir in Rückstand gegangen sind, haben wir das Spiel gedreht, verdient gedreht, auch verdient geführt zur Halbzeitpause. Leider ist es uns nicht gelungen, das dritte Tor zu machen. Erkner war zu dem Zeitpunkt eigentlich durch.

Wir sind in der zweiten Halbzeit komplett aus der Bahn geraten. Wir hatten keine große Offensivaktion mehr zu verzeichnen. Wir haben keine Entlastung nach vorne gebracht. Wagner hat durch den schnellen Ausgleichstreffer nach Wiederanpfiff uns komplett überrascht, was überhaupt gar nicht ausrechenbar war. Hier muss man sagen, dass Erkner durch dieses Tor wieder zurückgefunden hat ins Spiel und aufgrund der starken zweiten Halbzeit verdient letztendlich gewonnen hat. Was für uns natürlich sehr ärgerlich ist. Und es waren auch zwei Sonntagsschüsse dabei, die man unten im Abstiegskampf nicht so oft hat. Muss man wirklich so sagen.

Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Wir haben nächste Woche wieder ein wichtiges Spiel. Und ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, hier nicht alles reingehauen zu haben. Wir waren dicht dran. Wir sind noch in der Suche, woran es gelegen hat, besonders in der zweiten Halbzeit. Und die Fehler müssen wir abstellen und wie gesagt, nächste Woche wieder unser Glück probieren. Glückwunsch an Erkner. Und wir machen weiter."

Norman Ehmig (Trainer des FV Erkner): "Im richtungsweisenden Abstiegsduell gegen die SG Eintracht Peitz zeigte die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit ein beeindruckendes Gesicht. Nach einer schwierigen ersten Hälfte, in der man durch zwei Standardsituationen ins Hintertreffen geriet, steigerte sich das Team deutlich und bewies genau die Tugenden, die im Abstiegskampf gefragt sind. Die Einsatz- und Zweikampfbereitschaft war vor allem nach dem Seitenwechsel auf einem sehr hohen Niveau. Die Spieler warfen sich in jeden Ball, gingen konsequent in die Zweikämpfe und traten als geschlossene Einheit auf. Besonders hervorzuheben ist, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit keinen einzigen zwingenden Torschuss mehr verzeichnen konnte – ein Beleg für die starke Defensivleistung und das geschlossene Verschieben im Verbund.

Ein taktisch kluger Schachzug war die Einwechslung von Fionn Hasrück, der mit seiner Präsenz und entscheidenden Aktion das Spiel drehte und letztlich den Siegtreffer erzielte. Seine Einwechslung war Gold wert. Die Mannschaft wurde für ihren großen Aufwand der vergangenen Wochen belohnt – mit einem hochverdienten Erfolgserlebnis, das nicht nur wichtige Punkte im Abstiegskampf bedeutet, sondern auch Balsam für die Seele der Spieler ist. Als Trainer bin ich unglaublich stolz auf die Mannschaft – auf ihren Charakter, ihren unermüdlichen Einsatz und vor allem auf den Zusammenhalt, den sie in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht hat. Diese Leistung ist ein starkes Zeichen und macht Mut für die kommenden Aufgaben."

FuPa-Redaktionstipp: 1:1

---

Frankonia Wernsdorf bleibt in der Erfolgsspur. Nach dem überzeugenden 5:2 in Hohenleipisch legte die Mannschaft vor heimischem Publikum gegen Phönix Wildau nach. Edgar Budde brachte die Hausherren in der 24. Minute in Führung, doch Wildau gelang nach der Pause durch Albert Rychter in der 58. Minute der Ausgleich. Wernsdorf antwortete eindrucksvoll: Gordon Teichert erzielte in der 69. Minute das 2:1, bevor Ferdinand Bremer in der 89. Minute mit dem 3:1 den Deckel auf eine umkämpfte Partie setzte. ---

Der SV Victoria Seelow setzt im Aufstiegskampf ein deutliches Zeichen. Mit einem 8:0-Kantersieg gegen den FSV Union Fürstenwalde II untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen eindrucksvoll. Bereits in der 7. Minute eröffnete Anastasios Alexandropoulos den Torreigen. Danach nahm Lennard Flaig das Spiel in die Hand: Mit Treffern in der 29., 33., 63., 81. und 90.+2 Minute schnürte er einen Fünferpack. Dazwischen trafen auch Till Schubert (44.) und Tobi Labes (77.). ---

Pneumant bleibt abgeschlagen Letzter. Bereits nach 21 Minuten lag Ströbitz durch Treffer von Jaro Preuß (18.), Tim Walter (20.) und Ben Twarroschk (21.) mit 0:3 vorn. Lennert Starrost (35.) verkürzte kurzzeitig, doch Adrian Tschenz stellte mit einem Doppelpack (56., 78.) das Ergebnis auf 5:1. ---

Ein Spiel der Extreme vor 383 Zuschauern: Tom Geißler brachte Lauchhammer per Elfmeter (3.) in Führung, doch Hohenleipisch antwortete wuchtig. David Walter glich per Elfmeter aus (6.) und legte in der 11. Minute nach. Cornel Böhme (35.), Janek Christian Müller (49., 53.), Marvin Groll (72.) und Paul Werner (75.) machten das Schützenfest perfekt. Justin Gewiss traf zwischendurch für Lauchhammer (55.). ---

Der Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen ließ gegen Eisenhüttenstadt nichts anbrennen. Jonas Greib brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung. Nach der Pause sorgten Jan Wolter (64.) und erneut Greib (69.) für klare Verhältnisse. ---

Luckenwalde II demonstrierte seine Offensivstärke eindrucksvoll. Zwar ging Guben durch Franz Krüger in der 28. Minute in Führung, doch dann übernahm der FSV das Kommando: Benedict Pienz (43.), Colin Wilhelm Schwarzlose (54.) und Dean Leslie English mit einem Doppelpack (60., 73.) drehten die Partie. Steven Demgensky setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. ---

Döbern musste einen Rückstand durch Florian Schmidt (23.) hinnehmen, drehte die Partie aber eindrucksvoll. Eddie Grabowski (59., 87.), Willi Mrosk (65.) und Maximilian Krüger (69.) sorgten für den Heimsieg.