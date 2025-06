Als Teil der sportlichen Leitung: Alter Bekannter kommt zurück zum HFC

Von 2018 bis 2024 war Marian Unger als Torwarttrainer beim Halleschen FC tätig. In der vergangenen Saison wirkte der 41-Jährige in selber Position in Diensten des Drittligisten VfL Osnabrück. Nun kehrt Unger zur neuen Saison zum HFC zurück - allerdings in einer anderen Funktion.