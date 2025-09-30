Der SV Langen hat am Freitagabend einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Alemannia Salzbergen eingefahren. In einer intensiven Partie zeigte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Schulte kämpferisch und belohnte sich am Ende mit drei Punkten. Ein Doppelpack von Markus Raming-Freesen ließ die Hausherren jubeln.

„Salzbergen war der erwartete schwere Gegner“, erklärte Schulte nach der Partie. Und zunächst lief alles nach Plan: Langen kam gut ins Spiel, erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten und ging verdient in Führung. Doch dann drückten die Gäste – mit spürbaren Auswirkungen. „Salzbergen ist besser ins Spiel gekommen. In dieser Phase haben wir uns schwergetan und sie machen dann auch verdient den Ausgleich“, so Schulte.

Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen. Dort stellte Langen die Weichen für den zweiten Durchgang. „Wir haben das in der Halbzeitpause analysiert und sind danach gut gestartet“, sagte Schulte. Der Lohn: der erneute Führungstreffer zum 2:1. Anschließend entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Vor allem in der Schlussphase drängte Salzbergen auf den Ausgleich. „In den letzten Minuten haben sie viele lange Bälle gespielt und dadurch noch zu guten Möglichkeiten gefunden. Aber wir haben das als Team geschlossen verteidigt“, betonte Schulte.