„Als Team den Kampf angenommen“ – Oberalting sammelt wichtige Punkte im Kellerduell

Zumindest für eine Nacht haben die Weßlinger Fußballer wieder an der Tabellenspitze der Kreisliga 2 gethront. In ihrem ersten Ligaspiel nach der Winterpause feierte die Mannschaft von Milan Lapuh am Samstag einen 2:0-Heimsieg, ehe sie am Sonntag wieder vom TSV Moorenweis auf Rang zwei verdrängt wurde. „Jetzt ist der Klassenerhalt sicher“, kommentierte der SCW-Trainer ganz nüchtern.

Um realistisch vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen zu dürfen, reichte der Auftritt der Schwarz-Gelben auch nicht. „Wir haben viele leichtfertige Fehlpässe gespielt“, monierte Lapuh. Dabei war der Platz am Meilinger Weg überraschend gut bespielbar. „Die Platzwarte haben sensationell gearbeitet“, lobte der Coach.

Dennoch konnten die Weßlinger nur in der Defensive überzeugen. Wenn doch mal ein Ball aufs Tor kam, war SCW-Keeper Michael Brieske zur Stelle. Immerhin agierten die Hausherren offensiv effizient, als sie kurz vor der Pause eiskalt zuschlugen: Oberweikertshofens Torwart konnte einen Freistoß von Jakob Brugger nur nach vorne abklatschen lassen, Jonas Koller stand goldrichtig und verwertete den Abpraller.

„Normalerweise wird sowas bestraft.“

Milan Lapuh, Trainer des SC Weßling, über den Chancenwucher seiner Mannschaft.

Zu Beginn der zweiten Hälfte drängten die Weßlinger auf die Vorentscheidung. Die beste Chance vergab der kurz zuvor eingewechselte Maximilian Zuleger. Aus acht Metern vergab er freistehend. „Normalerweise wird so was bestraft“, sagte Lapuh. Tatsächlich schnupperte die Landesliga-Reserve ein paar Mal am Ausgleich, blieb insgesamt im Abschluss aber zu harmlos.

In der 81. Minute stellten die Gastgeber die Weichen endgültig auf Sieg: Ein Zusammenspiel mit Marius Sturm schloss der wiedergenesene Luis März-Vorisek mit dem wichtigen 2:0 ab. Der SCO gab sich zwar noch nicht geschlagen, doch an Brieske war am Samstag kein Vorbeikommen. „Unser Hauptaugenmerk liegt weiter darauf, die Spieler weiter zu verbessern“, resümierte Lapuh.

TSV Oberalting-S. – TSV 1882 Landsberg II: 2:0 (0:0)

Aufsteiger Oberalting hat einige Zeit gebraucht, um in der Kreisliga anzukommen. Zwölf Spieltage lang musste das Team von Trainer Manuel Feicht auf den ersten Saisonsieg warten. Im neuen Jahr hingegen braucht der TSV überhaupt keine Anlaufzeit. Er gewann gleich das erste Spiel nach der Winterpause gegen Landsberg. „Das haben sich die Jungs verdient. Sie haben 98 Minuten lang als Team den Kampf angenommen“, lobte Feicht.

Im ersten Durchgang passierte nicht viel, auf beiden Seiten gab es nur wenige Chancen. „Es war vor allem ein Abtasten“, stellte Feicht fest. Nach Wiederbeginn hatte sein Team dann einige Probleme – und auch das nötige Glück. Die Bayernliga-Reserve aus Landsberg machte viel Druck und schaffte es einmal durchzubrechen. Doch den Schuss aus halblinker Position konnte Oberaltings Kapitän, Maximilian Kraus, parieren, und den Abpraller setzte der Gäste-Angreifer freistehend neben das Tor.

Auf der Gegenseite sorgte eine Standardsituation für die Führung der Heimmannschaft: Einen Eckball von Moritz Dreher köpfte Markus Hüttling gegen die Laufrichtung des Keepers zum 1:0 ein. Danach hielt die Oberaltinger Defensive weiterhin den Angriffen der mit vielen langen Bällen operierenden Gäste stand. „Wir haben gut verschoben und gut gekämpft“, lobte Feicht. Kurz vor dem Abpfiff beorderte Landsberg sogar den eigenen Torhüter nach vorne und fing sich hinten einen Treffer: Nach einem Befreiungsschlag setzte sich der eingewechselte Fabian Nüdling gegen seinen Gegenspieler durch und traf von der Strafraumgrenze zum erlösenden 2:0 ins leere Tor.

Es war nicht nur Oberaltings dritter Saisonsieg, sondern auch der erste vor heimischem Publikum. Der Vorsprung auf den diesmal spielfreien Vorletzten, MTV Dießen, beträgt nun vier Punkte, aber bei einem absolvierten Spiel mehr. Die Nichtabstiegszone, an deren Ende sich Landsberg befindet, ist drei Zähler weg.

TSV Gilching-A. II – SC U‘pfaffenhofen: 2:3 (2:1)

Der Gilchinger Zweitvertretung ist es am Sonntag ähnlich ergangen wie einen Tag zuvor dem FC Bayern gegen den VfL Bochum. Nach gutem Start brachte ein Platzverweis den abstiegsbedrohten Kreisligisten aus dem Konzept, und das Spiel endete mit einer knappen Niederlage. „Es ist extrem bitter, denn vom Energielevel war es eine sehr gute Leistung. Hätten wir uns nicht selbst limitiert, hätten wir das Spiel gewonnen“, mutmaßte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke, der das Team gemeinsam mit Robert Brand betreut.

Seine Mannschaft begann stark und ging nach einer Ecke früh durch Fabian Boitin in Führung. Zwar konnte Aufstiegsanwärter Unterpfaffenhofen ebenfalls nach einer Standardsituation ausgleichen, doch erneut Boitin vollendete einen mustergültigen Spielzug überlegt zur 2:1-Führung. Kurz danach aber schwächten sich die Gastgeber selbst, als Metin Altunkaynak nach einer Rudelbildung einen Gegner schubste und dafür Rot sah. „Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl kann man vielleicht auch eine Zeitstrafe geben, aber grundsätzlich war es eine gute Schiedsrichterleistung“, sagte Hänschke.

In der Folge entwickelte sich eine Abwehrschlacht, in der sowohl TSV-Torwart Tobias Höllrich als auch Hänschke selbst mehrfach in höchster Not klärten. Dann sah auch noch Marco Arweiler für ein hartes Einsteigen eine Zeitstrafe, und Hendrik Obermeyer fälschte eine Hereingabe ins eigene Tor ab. Gilching versuchte, den Punkt zu retten, wurde aber in der Nachspielzeit nach einem Spielzug über außen bestraft.