»Als Team auftreten und alles geben!« Vorschau 5.Spieltag

5. Spieltag der Landesliga Süd: Nach dem Duell mit Ruderting in der vergangenen Woche wartet auf Alburg mit dem SV Kirchberg i. Wald der nächste niederbayerische Rivale. Ruderting selbst trifft auf Biberbach, das zuletzt mit einem klaren Erfolg gegen Wilting überzeugte. Frauenbiburg bekommt es zudem mit den Wiltingerinnen zu tun.
Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Wir sind natürlich sehr positiv gestimmt, nachdem wir den ersten Dreier eingefahren haben und endlich unsere Leistung auch über 90 Minuten abrufen konnten. Uns ist bewusst, dass Kirchberg ein schwerer Gegner ist, das haben wir noch in Erinnerung. Es wird sicherlich ein intensives Spiel, aber wir freuen uns auf das Heimspiel und sind optimistisch, die gute Form der letzten Wochen mitzunehmen und erneut auf den Platz zu bringen.“
Sophie Riepl (Spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Unser Kader ist wieder gut aufgestellt, alle angeschlagenen Spielerinnen sind zurück. Unser Ziel ist es, die nächsten Punkte zu sammeln. Dafür wollen wir kämpferisch genauso dranbleiben wie zuletzt und zusätzlich noch mehr Fußball spielen. In Thenried war das kaum möglich, in Alburg erwarten uns dafür deutlich bessere Bedingungen.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Nach den zuletzt schwierigen Partien will die Mannschaft im kommenden Spiel wieder zeigen, was in ihr steckt. Im Fokus stehen die Rückkehr zur spielerischen Leichtigkeit sowie Kampf und Leidenschaft auf dem Platz. Jetzt gilt es, als Team aufzutreten und alles zu geben.“
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Nach den letzten beiden Siegen wollen wir natürlich auch in Wilting punkten, um uns in der Spitzengruppe festzusetzen. Leider müssen wir mit Lea Hochholzer (verletzt) und Laura Wurm (verhindert) zwei ganz wichtige Stützen ersetzen, zudem sind ein, zwei Spielerinnen angeschlagen. Trotzdem haben wir genügend Qualität im Kader, um optimistisch ins Spiel zu gehen.“