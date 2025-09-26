»Als Team auftreten und alles geben!« Vorschau 5.Spieltag

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Wir sind natürlich sehr positiv gestimmt, nachdem wir den ersten Dreier eingefahren haben und endlich unsere Leistung auch über 90 Minuten abrufen konnten. Uns ist bewusst, dass Kirchberg ein schwerer Gegner ist, das haben wir noch in Erinnerung. Es wird sicherlich ein intensives Spiel, aber wir freuen uns auf das Heimspiel und sind optimistisch, die gute Form der letzten Wochen mitzunehmen und erneut auf den Platz zu bringen.“

Sophie Riepl (Spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Unser Kader ist wieder gut aufgestellt, alle angeschlagenen Spielerinnen sind zurück. Unser Ziel ist es, die nächsten Punkte zu sammeln. Dafür wollen wir kämpferisch genauso dranbleiben wie zuletzt und zusätzlich noch mehr Fußball spielen. In Thenried war das kaum möglich, in Alburg erwarten uns dafür deutlich bessere Bedingungen.“