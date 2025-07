Als Talentix zu den Galliern

Lennard Grahmann verlässt nach seiner zweiten Saison im Männerberich die Walldörfer und will sich zukünftig in der Landesliga Nordwest in Unterfranken beweisen. Ihn verschlägt es wenige Kilometer hinter die Thüringer Landesgrenze zum TSV Großbardorf.

Der talentierte Mittelfeldspieler möchte bei den „Galliern“ den nächsten Schritt in der fußballerischen Entwicklung machen. In seinen eineinhalb Spielzeiten in der Landesklasse beim SV 1921 Walldorf avancierte Lennard Grahmann direkt zum Shootingstar und Leistungsträger. 42 Landesklasse Spiele und 15 Tore stehen in der FuPa-Vita als Referenz für seine erste Station im Männerbereich. „Nach eineinhalb Jahren war es Zeit für mich weiterzuziehen. Ich möchte mich fußballerisch immer weiterentwickeln und habe somit den Schritt zu Großbardorf gewagt. Natürlich fiel mir der Abschied aus Walldorf schwer, weil es mehr als nur eine Mannschaft ist“, sagt der 19-Jährige zu seinen Wechselgedanken.

Grahmann selbst ist der Fußball in Unterfranken bereits aus seiner Zeit bei den Würzburger Kickern bestens bekannt. Denn beim ehemaligen Zweitligisten wurde der offensive Mittelfeldspieler einst fußballerisch ausgebildet. „Ich möchte eine neue Herausforderung annehmen und mich in einer so qualitativ hochwertigen Mannschaft durchsetzen. Mein Ziel in Großbardorf ist es, so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, um dem Team zu helfen die selbstgesteckten Ziele zu erreichen“, sagt Lennard mit Blick auf die kommende Saison in der bayrischen Landesliga.

An seinem Wechsel beteiligt war Gallier-Trainer Robin Keiner, der auch Lennard schon aus seiner Zeit in Thüringen kannte. Der junge Übungsleiter freut sich über den Zuwachs des "Talentix": "Ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm, eigentlich schon zu meiner Zeit in Geratal. Er ist technisch gut ausgebildet und ein Zocker. Er war bei uns beim Training und hat unsere Sportliche Leitung von seinen Qualitäten überzeugt. Am Ende hat es dann reibungslos mit dem Wechsel geklappt - Danke an Walldorf. Lennard hat sich in seiner zweiten Männersaison schon sehr gesteigert, wie seine Tore zeigen. Er ist ein technisch guter Spieler, der viel versucht mit dem ersten Kontakt zu lösen. Spätestens mit dem zweiten Kontakt kann er den Ball verarbeiten. Er bringt Spielwitz mit und hat ein Auge sich zwischen die Ketten zu setzen. Ihn fehlt noch ein wenig die Körperlichkeit. Da muss er noch was aufholen, was aber auch nicht schlimm ist. Er passt perfekt in unser Schema, hat aber einen Weg zu gehen, um gewisse Nachteile aufzuarbeiten."