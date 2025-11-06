Als Tabellenführer zurück in die Heimat

FuPa Thüringen: Hi Frank, der SV Jena-Zwätzen steht nach zehn Spielen an der Tabellenspitze der Landesklasse 1. Was sind die Gründe für diesen starken Saisonstart?

Frank Lenz: Wir stehen zum einen durch die individuelle Qualität da oben – und damit auch völlig zurecht. Außerdem haben wir in der Breite einen brutal guten Kader. Das Training läuft super, die Jungs sind in großer Zahl immer da. Nur so können sie sich kontinuierlich weiterentwickeln und sich stetig verbessern.

FuPa Thüringen: Fünf Siege in Folge – die Formkurve zeigt klar nach oben. Wie breit ist die Brust deiner Spieler aktuell?

Frank Lenz: Im Training merkt man das gar nicht so extrem. Seit ich hier bin, trainieren die Jungs top und sind einfach hungrig auf Weiterentwicklung. Im Spiel dagegen sieht man das Selbstvertrauen deutlich: Wir glauben daran, auch schwierige Situationen zu meistern – und genau deshalb holen wir momentan auch die nötigen Punkte, um eben an der Tabellenspitze zu stehen.

FuPa Thüringen: Ihr steht mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze. Was geht da in dieser Saison für euch?

Frank Lenz: Vor der Saison ist bei uns in Zwätzen immer das Ziel, unter die Top 5 zu kommen. Von der Infrastruktur und den äußeren Bedingungen her sind uns andere Mannschaften teilweise voraus. Aber wir haben so einen guten Start hingelegt, dass die Top 3 in diesem Jahr unser Ziel sein müssen. Das wäre schon richtig stark.

FuPa Thüringen: Was sind deine persönlichen Ziele über die laufende Saison hinaus?

Frank Lenz: Mein persönliches Ziel in dieser Saison ist Platz 3, das ist mein messbarer Wunsch. Aber viel wichtiger ist mir, die Spieler weiterzuentwickeln. Genau deshalb bin ich Trainer geworden – es macht mich stolz, ihre Fortschritte zu sehen. Darüber hinaus möchte ich die Vereinsstruktur weiter verbessern, insbesondere die Verzahnung zwischen Erster, Zweiter Mannschaft und A-Jugend. Die Integration junger Spieler sollte noch besser funktionieren, die Durchlässigkeit stärker werden. Einen langfristigen Plan habe ich nicht – ich schaue von Jahr zu Jahr. Ich bin einfach froh über jedes Jahr, das ich in Zwätzen Trainer sein darf. Im Winter setzen wir uns zusammen und schauen, wie es läuft – aktuell sind, denke ich, alle sehr zufrieden.

FuPa Thüringen: Am Wochenende wartet mit Eurotrink ein echter Gradmesser. Wie schätzt du den Gegner ein – und was braucht es für den nächsten Dreier?

Frank Lenz: Eurotrink ist ein ganz gefährlicher Gegner und für mich momentan die Mannschaft der Stunde. Sie spielen einen sehr guten, einfachen Fußball, körperbetont und mit Robin Fleischer als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Vorne haben sie mit Graupner und Rick Fleischer enorme Qualität. Sie stehen absolut zurecht dort oben in der Tabelle. Auf den mittlerweile nicht mehr ganz so guten Plätzen wird es auf Kampf und Einstellung ankommen – solche Topspiele entscheiden oft kleine Nuancen. Ich freue mich sehr, in meine Heimat nach Ostthüringen zurückzukehren, und hoffe natürlich, dass wir den nächsten Dreier holen und unsere Reise somit weitergeht.