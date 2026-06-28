Als Regionalliga-Aufsteiger: Frauen der Stuttgarter Kickers im Umbruch

– Foto: Matthias Wolpert

Die Frauen des FSV Waldebene Stuttgart Ost, künftig unter dem Namen Stuttgarter Kickers, gehen nach der Meisterschaft in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg als Aufsteiger in die Regionalliga Süd in eine neue sportliche Dimension. Mit einer verstärkten Mannschaft und mehreren externen Neuzugängen soll der nächste Entwicklungsschritt gelingen.

Der Meistertitel in der Oberliga krönt eine kontinuierliche Entwicklung der vergangenen Jahre. Nach Platz drei in der Saison 2024/25 und stabilen Platzierungen im oberen Tabellenbereich zuvor gelang nun der Sprung an die Spitze und damit der Aufstieg in die Frauen-Regionalliga Süd. Unter Trainer Manuel Strobel hat sich die Mannschaft sportlich stabilisiert und zugleich weiterentwickelt. Der Wechsel in die Regionalliga markiert nun den nächsten Schritt in der sportlichen Aufbauarbeit.

Auch im Kader setzt der Verein auf eine Mischung aus Kontinuität und gezielten Verstärkungen. Mit Svea Fleischmann kommt eine 21-jährige Allrounderin vom 1. FC Heidenheim, die zuvor bereits beim VfB Stuttgart Erfahrung im höherklassigen Frauenfußball gesammelt hat. Neben ihr stoßen Jennifer Marquart, Sina Rahm und Marie Gleixner vom VfL Herrenberg sowie Sophie Köhler vom VfL Sindelfingen Ladies zum Team. Damit erhält der Aufsteiger zusätzliche Qualität und Breite für die kommende Spielklasse.