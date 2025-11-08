Fortunas U23 will die Sieglos-Serie beenden. – Foto: Marco Bader

Als Oliver Fink die U23 zum Kantersieg gegen Lotte führte Nicht allzu oft ist es der „Zwoten“ in der Vergangenheit gelungen, die Sportfreunde zu knacken. Am Sonntag soll es nun aber mal wieder gelingen. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II SF Lotte

Die letzten Minuten des Spiels tickten von der Uhr und die Sportfreunde Lotte hatten sich schon für den Jubelschrei bereitgehalten. 120 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Isaak Nwachukwu mit seinem Treffer zum 2:0 dem Sieg über den FC Gütersloh schon vermeintlich den Deckel aufgesetzt. Aber die Ostwestfalen gaben sich nicht auf und trafen zunächst zum Anschluss, bevor sie in der Nachspielzeit ein weiteres Mal zuschlugen. Und beinahe hätten die Sportfreunde am Ende sogar ganz ohne Zähler dagestanden. Doch nach den bitteren Schlussminuten freute sich auch über den Punktgewinn niemand so wirklich.

Morgen, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 PUSH Eine Woche nach diesem Nackenschlag begrüßt Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft die Lotter im heimischen Rund (Sonntag, 14 Uhr). Im Paul-Janes-Stadion will die U23 endlich die Last der vergangenen Wochen abstreifen und die schwierige Phase von sieben sieglosen Partien in Folge hinter sich bringen. Nicht minder motiviert werden aber auch die Gäste sein, die ebenso wie die „Zwote“ in der zweiten Tabellenhälfte rangieren, nach dem späten Unentschieden gegen Gütersloh und einer ähnlich durchwachsenden Saison erneut Punkte einzustreichen, um etwas Boden im Klassement gut zu machen.

Gute Erinnerungen werden die Sportfreunde dabei wohl noch an das letztjährige Gastspiel am Flinger Broich haben: Mit einem deutlichen und völlig verdienten 4:1 schlugen sie damals die Düsseldorfer. Und wirft man einen Blick auf die Statistik, dann schlägt das Pendel auch nicht aufseiten der „Zwoten“ aus. Nur dreimal gingen sie aus einer Partie mit den Lottern als Sieger hervor, während die Westfalen zwölf Spiele für sich entschieden und sechs Begegnungen in einem Unentschieden endeten. Obwohl die U23 nur so selten über einen Sieg gegen die Sportfreunde jubeln durfte, einer wird wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben. Vor fünf Jahren war Lotte als Drittliga-Absteiger nach Düsseldorf, wo sie auf bislang ungeschlagene Flingerner trafen, gereist. Und das Team um „Zwote“-Trainer Nico Michaty hatte nicht nur einen exzellenten Saisonstart erwischt, sondern besiegte an diesem Tag auch zum ersten Mal Lotte auf heimischem Geläuf.