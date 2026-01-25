Als Nummer zwei: Tennis Borussia holt Stammkeeper vom BAK

Denizhan Erdogan (21) ist für seine Reaktionsschnelligkeit und Stärke in Eins-zu-eins-Situationen bekannt. Der 1,87 Meter große Keeper, der in der Hinrunde noch das Tor des Berliner AK gehütet hatte, wird diese Fähigkeiten nun bei Tennis Borussia einbringen. Dort übernimmt er die Rolle des sportlichen Herausforderers von Stammkeeper Yannik Bangsow. „Ich werde hart trainieren, mich anbieten und auf meine Chance warten“, sagte Erdogan bei der Vertragsunterzeichnung. Vorstandsmitglied Puria Ahmadian freut sich darüber: „Dass zwei gute Torhüter sich gegenseitig fordern und zu Höchstleistungen anstacheln, ist ein Glücksfall für uns.“

Erdogan wurde bei Hertha BSC und Hertha 03 Zehlendorf ausgebildet, spielte dabei unter anderem in der U19 Bundesliga. Seine Karriere setzte er im Herrenbereich zunächst beim Berliner AK fort, kam dort aber vorerst nicht zum Zug und wechselte zum 1. FC Wilmersdorf, für den er 16 Berlin-Liga-Spiele bestritt. Ein halbes Jahr später kehrte Erdogan zum BAK zurück, war dort in den vergangenen 18 Monaten Stammspieler und sammelte wertvolle Erfahrung. Bei TeBe tritt Erdogan die Nachfolge von Iwan Dyck an, der zum TSV Rudow abwanderte.