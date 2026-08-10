 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Als Nachrücker an die Spitze: Kreisoberliga-Aufsteiger startet furios

Salzlandliga +++ Der TSV Blau-Weiß Eggersdorf feiert einen famosen Saisonstart und einen Sechserpacker

von Kevin Gehring · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein

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Salzlandliga
Einheit BBG
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
Egeln
Hecklingen

Als erster Fußballkreis in Sachsen-Anhalt ist der KFV Salzland am Wochenende in die neue Punktspielsaison gestartet - und mit diesem ersten Kreisoberliga-Tabellenführer im Bundesland hätte wohl kaum jemand rechnen können! Der TSV Blau-Weiß Eggersdorf hat sich mit einem 8:3-Erfolg über den FSV Drohndorf-Mehringen an die Spitze geschossen.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
8
3
Abpfiff

Besonders ist das deshalb, weil die Blau-Weißen in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga gespielt hatten - und ihr Nachrücken in die Salzlandliga als Tabellenfünfter auch einige kritische Reaktionen hervorgerufen hatte. Zumindest in den ersten 90 Minuten der Saison hat der Nachrücker die Qualität für die Kreisoberliga aber eindrucksvoll nachgewiesen.

Dabei erwischten die Eggersdorfer den Vorjahresfünften eiskalt. Schon nach 14 Minuten traf Sebastian David, der zum Mann des Tages avancieren sollte, zur Führung für die Gastgeber. In dieser Szene verletzte sich auch noch Gästetorhüter Stefan Krüger, so dass mit Steve Kaiser ein Feldspieler zwischen die Pfosten musste.

Sebastian David trifft sechsmal für den TSV Blau-Weiß Eggersdorf

Halten konnte der Aushilfskeeper in der Folge allerdings ziemlich wenig, denn der Aufsteiger zeigte sich vor dem Tor enorm kaltschnäuzig. David (24., 28.) und Justin Mathias Lange (30.) bauten die Führung schon zur Halbstundenmarke auf 4:0 aus. Zwei weitere Male legte der 40-jährige David im ersten Durchgang noch nach (41., 44.).

Die Gäste bäumten sich in Hälfte zwei zwar noch einmal auf, kamen durch Leon Hanke (57.), Leon Enrico Hoffmann (72.) und Marvin Ilski (84.) selbst auch dreimal zum Torerfolg. Doch Sebastian David - mit seinem sechsten (!) Treffer des Tages (78.) - und Jonas Schaarschmidt (89.) sorgten dafür, dass gar nichts mehr anbrannte.

Auch SV Rotation Aschersleben und SV Blau-Weiß Pretzien siegen klar

So hat ausgerechnet der Nachrücker aus Eggersdorf den ersten Salzlandliga-Spieltag als Spitzenreiter abgeschlossen - vor den hochgehandelten Teams des SV Rotation Aschersleben (6:1 gegen den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) und des SV Blau-Weiß Pretzien (6:2 gegen den MTV Welsleben). Wir der Aufsteiger im Saisonverlauf für weitere Überraschungen sorgen können?

Alle weiteren Ergebnisse des 1. Salzlandliga-Spieltags

Fr., 07.08.2026, 18:30 Uhr
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
1
3

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
1
6
Abpfiff

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
2
6
Abpfiff

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
2
4
Abpfiff

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg II
3
3
Abpfiff

Sa., 14.11.2026, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau II
14:00