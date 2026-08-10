Als Nachrücker an die Spitze: Kreisoberliga-Aufsteiger startet furios

Dabei erwischten die Eggersdorfer den Vorjahresfünften eiskalt. Schon nach 14 Minuten traf Sebastian David, der zum Mann des Tages avancieren sollte, zur Führung für die Gastgeber. In dieser Szene verletzte sich auch noch Gästetorhüter Stefan Krüger, so dass mit Steve Kaiser ein Feldspieler zwischen die Pfosten musste.

Besonders ist das deshalb, weil die Blau-Weißen in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga gespielt hatten - und ihr Nachrücken in die Salzlandliga als Tabellenfünfter auch einige kritische Reaktionen hervorgerufen hatte. Zumindest in den ersten 90 Minuten der Saison hat der Nachrücker die Qualität für die Kreisoberliga aber eindrucksvoll nachgewiesen.

Sebastian David trifft sechsmal für den TSV Blau-Weiß Eggersdorf

Halten konnte der Aushilfskeeper in der Folge allerdings ziemlich wenig, denn der Aufsteiger zeigte sich vor dem Tor enorm kaltschnäuzig. David (24., 28.) und Justin Mathias Lange (30.) bauten die Führung schon zur Halbstundenmarke auf 4:0 aus. Zwei weitere Male legte der 40-jährige David im ersten Durchgang noch nach (41., 44.).

Die Gäste bäumten sich in Hälfte zwei zwar noch einmal auf, kamen durch Leon Hanke (57.), Leon Enrico Hoffmann (72.) und Marvin Ilski (84.) selbst auch dreimal zum Torerfolg. Doch Sebastian David - mit seinem sechsten (!) Treffer des Tages (78.) - und Jonas Schaarschmidt (89.) sorgten dafür, dass gar nichts mehr anbrannte.

Auch SV Rotation Aschersleben und SV Blau-Weiß Pretzien siegen klar

So hat ausgerechnet der Nachrücker aus Eggersdorf den ersten Salzlandliga-Spieltag als Spitzenreiter abgeschlossen - vor den hochgehandelten Teams des SV Rotation Aschersleben (6:1 gegen den SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun) und des SV Blau-Weiß Pretzien (6:2 gegen den MTV Welsleben). Wir der Aufsteiger im Saisonverlauf für weitere Überraschungen sorgen können?

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