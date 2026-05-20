Als Meister: BC Bliesheim feiert die vorzeitige Rückkehr ins Kreisliga

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Nach dem Umbruch folgt die Meisterschaft: Der BC Bliesheim hat den Wiederaufstieg in die Kreisliga A zwei Spieltage vor Schluss perfekt gemacht. Im Interview spricht der scheidende Trainer Christian Müller über ein Finale an der Seitenlinie, den Teamgeist als Erfolgsgarant und seinen Abschied zum Saisonende.

Aufstieg an der Seitenlinie

Der Weg zur Meisterschaft am vergangenen Wochenende hatte seine eigene Dynamik. Nach einer sportlich souveränen Pflichtaufgabe im beim SV Ülpenich reiste der komplette Kader geschlossen nach Schwerfen, um das Parallelspiel der Konkurrenz zu verfolgen. Da die SG Bürvenich ihr Heimspiel gegen Inter Euskirchen verlor, stand der Bliesheimer Aufstieg zwei Spieltage vor Schluss fest. „Es war tatsächlich ziemlich überraschend und wir haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir an diesem Wochenende schon aufsteigen werden“, schildert der Trainer die Situation. „Die Freude war riesig.“ Die anschließenden Feierlichkeiten fanden im Dorflokal „Em ‘Dörp“ in Bliesheim statt, wo der Erfolg gebührend gewürdigt wurde. Besonders für die vielen integrierten Jugendspieler war es der erste Aufstieg im Seniorenbereich.

Das Kollektiv als Schlüssel zum Titel

Gefragt nach den Gründen für den sportlichen Erfolg, verweist Müller ganz klar auf das Mannschaftsgefüge. Der Titel sei das Resultat einer zweijährigen, kontinuierlichen Entwicklung: „Der Hauptgrund für den sportlichen Erfolg ist die Stimmung im Team. Solch einen Zusammenhalt habe ich selten gesehen. Die Jungs kennen sich seit Jahren und unterstützen sich gegenseitig – auf und neben dem Platz! Und zudem unterstützen sie mich! Wir hatten immer eine offene Kommunikation und jeder konnte seinen Input geben, was ich auch als entscheidenden Punkt sehe. Wir haben nicht den einen überragenden Spieler, der uns 30 Scorerpunkte verspricht, sondern wir haben ein Team von Spieler eins bis 27.“