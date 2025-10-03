Als Mega-Fan des KFC Uerdingen für Holzheim jubeln

Und weil es eben so ein besonderes Spiel für Volz ist, hat er HSG-Coach Jesco Neumann auch um einen besonderen Gefallen gebeten. Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten möchte er während der 90 Minuten auf der Spielerbank Platz nehmen, um die Grotenburg mal aus einer ihm bisher unbekannten Perspektive kennenzulernen. Direkt am Spielfeldrand. „Wenn alles nach Wunsch läuft, kann ich dann sogar vor einer meiner Banden für Holzheim jubeln“, sagt Volz mit einem Augenzwinkern. Doch egal, wie das Spiel letztlich ausgeht, der HSG-Abteilungsleiter wird hinterher in den VIP-Raum der Grotenburg gehen, um sich mir Freunden und Bekannten auszutauschen.

Allzu spät wird es allerdings nicht werden, denn auf den besonderen Samstag folgt auch ein besonderer Sonntag. Denn am 5. Oktober vollendet Michael Volz sein 60. Lebensjahr. Und da gönnt sich der umtriebige Krefelder zur Feier des Tages zunächst einen Start beim Marathon in Köln. Doch damit nicht genug, am Abend steht dann ab 17.30 Uhr auch noch eine Party mit 90 Gästen auf dem Programm. „Ich bin halt ein bisschen verrückt“, gibt Volz zu. Und deswegen ist auch klar: Das schönste Geburtstagsgeschenk von der Mannschaft der HSG wäre ein Sieg gegen den KFC.