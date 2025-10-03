Als Mega-Fan des KFC Uerdingen für Holzheim jubeln

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es unvorstellbar, dass sich der „große“ KFC Uerdingen (früher Bayer 05 Uerdingen) mit seiner glorreichen Geschichte als Erstligist, als DFB-Pokalsieger (1985) und auf internationalem Parkett und die „kleine“ Holzheimer SG irgendwann mal in einer Spielklasse treffen. Als die Holzheimer in der Saison 2017/2018 nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder den Sprung in die Landesliga schafften, kehrten die Krefelder in die 3. Liga und in den bezahlten Fußball zurück.
Doch seitdem ist viel geschehen. Zuletzt im Sommer der Regionalliga-Abstieg des KFC und die nach einer Aufholjagd überraschende Landesliga-Vizemeisterschaft der HSG inklusive Aufstieg. Nun spielen die beiden Vereine also doch in einer Liga. Und das beschert einem Holzheimer vor dem ersten Aufeinandertreffen am Samstag (18 Uhr) in der legendären Grotenburg einen gewissen Zwiespalt. Michael Volz ist nämlich nicht nur Abteilungsleiter Fußball bei der HSG und engagiert sich auch finanziell, mit seiner Firma V-Pack gehört er ebenso zu den Sponsoren des KFC.