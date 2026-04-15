Als Manuel Neuer Stammtorhüter in der Oberliga war Heute ist Manuel Neuer der Welttorhüter des FC Bayern München, doch vor seinem Bundesliga-Durchbruch beim FC Schalke 04 war er eine Saison lang die Nummer eins in der Oberliga. von André Nückel · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Immer noch ein Welttorhüter: Manuel Neuer! – Foto: Zafer Hosman

Jede Karriere eines Fußballers hat mal irgendwo angefangen. Selbst die ganz Großen ihrer Zunft haben vermutlich schon einmal auf einem Dorfplatz um drei Punkte gekämpft. Aber doch wirkt die Vorstellung surreal, dass selbst Welttorhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München vor vielen, vielen Jahren einmal Stammtorhüter in der Oberliga war. Statt Real Madrid, Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain hießen die Gegner früher SpVgg Erkenschwick, Eintracht Rheine oder VfB Fichte Bielefeld.

Als Gelsenkirchener Junge startete Manuel Neuer 1991 als 5-Jähriger in der Jugendabteilung des FC Schalke 04 durch. In Königsblau avancierte er durch phänomenale Leistungen in der Bundesliga und Champions League zum gefragtesten Torhüter auf dem Planeten. Die Nominierung zur Nationalmannschaft und ein Wechsel zu einem noch größeren Klub waren die Folge seiner herausragenden Entwicklung. Doch wie kann die Nummer eins des FC Bayern, die 2014 Weltmeister wurde und 2013 und 2020 die Königsklasse gewann, einst Stammkraft in der Oberliga gewesen sein?

>>> Das ist Manuel Neuer Erstmal nur die Nummer drei Neuer durchlief Schalkes Jugendabteilung und war in sämtlichen Jugendmannschaften gefragt. In der A-Junioren-Bundesliga stand er insgesamt in 30 Partien im Kasten, absolvierte parallel zwei Spiele für die Zweite - einmal in der Regionalliga Nord und einmal in der Oberliga Westfalen. Nach seiner U-Zeit unterschrieb Neuer einen Profivertrag bei 04 und war hinter Frank Rost (mittlerweile Pferdezüchter) und Christofer Heimeroth (Teammanager bei Borussia Mönchengladbach) die Nummer drei, also brauchte er Spielpraxis. Als Manuel Neuer in der Oberliga-Saison 2005/06 für Schalke II auf den Plätzen von Fichte Bielefeld, dem SC Verl oder SpVgg Erkenschwick auflief, rechneten wohl die wenigsten mit dem eingetroffenen Karriereverlauf. In 20 Spielen zeigte er sein Können, für die Knappen reichte es am Ende für den vierten Rang. Meister der Westfalen-Staffel wurde übrigens die Reserve-Mannschaft von Borussia Dortmund.