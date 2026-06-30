Wir haben im letzten Jahr einen Umbruch vorgenommen, was sich sportlich direkt positiv ausgewirkt hat. Die Spieler, die schon länger in der Mannschaft sind, haben von den Neuzugängen profitiert, aber auch die Neuzugänge haben von den "Urspartanern" profitiert. Als Mannschaft sind wir einen Schritt nach vorne gekommen. Wir müssen weiter intensiv arbeiten und vor allem an den berühmte Kleinigkeiten schrauben, wenn wir die Vorsaison bestätigen wollen. Generell haben alle Spieler und wir als Mannschaft eine positive Entwicklung erkennen können.