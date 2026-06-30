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„Als Mannschaft sind wir einen Schritt nach vorne gekommen"
Sparta Nordhorn befindet sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, am Dienstag startete aber schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Passend dazu begab sich Trainer Oliver Voet in den FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Sehr zufrieden. Wir haben uns in der Winterpause zwei Ziele gesteckt. Mehr Punkte holen als in der Hinrunde und Platz Fünf. Beide Ziele haben wir mit dem letzten Sieg erreicht. Zudem konnten wir die Saison mit fünf Siegen in Folge beenden, was uns Auftrieb für die Sommervorbereitung gibt.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Am 30.06.2026 beginnt die Vorbereitung. Höhepunkt ist ein trainingsintensiver Samstag mit dem anschließenden Mannschaftsabend. Mir ist es wichtig, dass wir auch außerhalb des Platzes eine Einheit sind.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Wir haben im letzten Jahr einen Umbruch vorgenommen, was sich sportlich direkt positiv ausgewirkt hat. Die Spieler, die schon länger in der Mannschaft sind, haben von den Neuzugängen profitiert, aber auch die Neuzugänge haben von den "Urspartanern" profitiert. Als Mannschaft sind wir einen Schritt nach vorne gekommen. Wir müssen weiter intensiv arbeiten und vor allem an den berühmte Kleinigkeiten schrauben, wenn wir die Vorsaison bestätigen wollen. Generell haben alle Spieler und wir als Mannschaft eine positive Entwicklung erkennen können.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Wir möchten die letzte Saison bestätigen. Bedeutet, wir möchten weiterhin mutig nach vorne spielen. Was jedoch auch bedeutet, dass wir Defensive stabilisieren müssen - wir haben zu viele Gegentore erhalten. Das wird sicherlich eines der Punkte sein, die wir uns als Ziel auf die Fahne geschrieben haben.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?
SV Wietmarschen ist drei Mal nacheinander Vizemeister geworden, die muss man immer auf dem Zettel haben, auch wenn sie einige Abgänge haben. SV Borussia Neuenhaus gehört als Bezirksliga-Absteiger ebenfalls zum Favoritenkreis. Zudem habe ich die Reserve vom SV Union Lohne weit oben auf dem Zettel. Lohne hat eine klare Spielidee, gepaart mit physischer Stärke. Ich sehe die Liga allgemein stärker und somit noch ausgeglichener als in der Vorsaison. Die drei Aufsteiger können auch direkt eine gute Rolle in der Liga spielen.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Wir treiben den Umbruch weiter voran. Wir haben 13 Abgänge: Ben Beniermann, Janis Broekman, Tom-Luca Janßen, Alexander Wolf, Fabian Belt, Jonas Oster, Jonas Lüthe, Hogir Yadel (alle 2. Mannschaft), Henning Hood (BW Bookholt Ü32), David Heils (VfL WE Nordhorn Ü32) und Björn Berg (Co-Trainer 1. Mannschaft). Dem gegenüber stehen zwei Zugänge: Salvatore Caruso (SG Gronau) und Kevin Kamp (SV Union Lohne). Wir haben den Kader bewusst verkleinert, um eine höhere Qualität im Training zu haben. Alle Spieler aus unserem Kader haben Start-11-Potential. Ich erhoffe mir dadurch eine gesunden Konkurrenz-Kampf.
Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?
Abschaffung von Spielberichtigungslisten, wie im Emsland, da alle Spieler im dfbnet hinterlegt sind.