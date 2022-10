„Als Mannschaft auf dem Platz gestanden“: Ein Punkt für die Moral

Waldperlach beendet Moosinninger Zu-Null-Serie

Weil beide Seiten engagierte Defensivarbeit verrichteten, mussten zwei Standardsituationen für den 1:1-Endstand herhalten.

Waldperlach – Und das, obwohl das Spielgeschehen in den ersten Minuten manch einen Betrachter mit Waldperlacher Brille wohl Schlimmes befürchten ließ. Denn die Gäste traten wie angekündigt mit breiter Brust auf und übten von Beginn an starken Druck auf die Waldperlacher aus, die es dadurch entsprechend schwer hatten, sich aus der eigenen Hälfte zu lösen.

In der Konsequenz sprang für die Moosinninger eine Ecke heraus, die von der linken Seite auf den kurzen Pfosten zielte, wo SCM-Kapitän Volkmar richtig stand und per Kopf ins lange Eck verwandelte.

Wer nun davon ausging, dass sich die Ereignisse aus der Vorwoche wiederholen, wurde eines Besseren belehrt: Scheinbar wirkte der Gegentreffer wie ein Weckruf für die Kopp-Elf, die in der Folge immer besser ins Spiel fand und sich so die Mehrheit der Spielanteile für die restliche erste Hälfte sicherte. In akute Bedrängnis konnte man die Moosinninger Abwehr aber noch nicht bringen und weil SVW-Keeper Heinrich zweimal zur Stelle war als es hinten brenzlig wurde ging es mit einem 0:1 in die Pause.