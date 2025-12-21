Als Lennart Karl beim FC Schöffengrund zu Gast war

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Schöffengrund. Michael Delli-Castelli hat kürzlich sein Handy nach alten Fotos durchforstet. Und es hat sich gelohnt. Denn was der Vorsitzende des FC Schöffengrund da aus den Tiefen seines Smartphones hervorgezaubert hat, dürfte das Herz vieler Fußballfans höherschlagen lassen: Bilder mit Lennart Karl, dem Shooting-Star von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.