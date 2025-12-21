 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Hätten Sie ihn erkannt? Der damals 11-jährige Lennart Karl, heute Profi beim FC Bayern München, führt die U13 von Eintracht Frankfurt gegen die D-Jugend des FC Schöffengrund mit Spielführer Nevio Delli-Castelli (l.) 2019 in Oberquembach aufs Feld. © FC Schöffengrund
Hätten Sie ihn erkannt? Der damals 11-jährige Lennart Karl, heute Profi beim FC Bayern München, führt die U13 von Eintracht Frankfurt gegen die D-Jugend des FC Schöffengrund mit Spielführer Nevio Delli-Castelli (l.) 2019 in Oberquembach aufs Feld. © FC Schöffengrund

Als Lennart Karl beim FC Schöffengrund zu Gast war

Teaser JUGEND / BL: +++ Der 17-jährige Senkrechtstarter von Fußball-Bundesligist FC Bayern München wirbelt aktuell von London bis Paris. Und war auch schon in Schöffengrund. Was dahintersteckt +++

Verlinkte Inhalte

FC Schöffen.
Lennart Karl
Lennart Karl

Schöffengrund. Michael Delli-Castelli hat kürzlich sein Handy nach alten Fotos durchforstet. Und es hat sich gelohnt. Denn was der Vorsitzende des FC Schöffengrund da aus den Tiefen seines Smartphones hervorgezaubert hat, dürfte das Herz vieler Fußballfans höherschlagen lassen: Bilder mit Lennart Karl, dem Shooting-Star von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.12.2025, 15:21 Uhr
RedaktionAutor