Als Interimslösung überzeugt: Kery bleibt bis zum Saisonende

Mathias Kery nimmt die Zügel bis zum Saisonende in die Hand. – Foto: Spielerprofil

Mehr als eine Interimslösung: Mathias Kery erhält das Vertrauen der Verantwortlichen mindestens bis zum Saisonende. Im Verbund mit dem spielenden Co-Trainer Dustin Eichholz soll auf die zuletzt überzeugenden Auftritte aufgebaut werden.

Trainerduo bleibt an der Seitenlinie Eigentlich wollte Kery nach seiner Zeit als Co-Trainer in der Vorsaison sogar etwas kürzer treten, doch mit den jüngsten zwei Spielen scheint den 40-Jährigen das Fieber wieder gepackt zu haben. Er erhält von Abteilungsleiter Thomas Geist das Vertrauen bis zum Saisonende.

Mit zuletzt vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen ist das rettende Ufer in der A-Liga wieder in Sichtweite. Die Mannschaft ist nach dem zwischenzeitlichen Rücktritt von Fabian Scholz also wieder im Aufwind. Geist, der das Trainerteam anfangs noch unterstützt hatte, wird sich nun wieder in seine angedachten Tätigkeiten zurückziehen, aber noch als Ansprechpartner für das Trainerteam fungieren.