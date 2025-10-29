Als Interimslösung überzeugt: Kery bleibt bis zum Saisonende

Mehr als eine Interimslösung: Mathias Kery erhält das Vertrauen der Verantwortlichen mindestens bis zum Saisonende. Im Verbund mit dem spielenden Co-Trainer Dustin Eichholz soll auf die zuletzt überzeugenden Auftritte aufgebaut werden.
Eigentlich wollte Kery nach seiner Zeit als Co-Trainer in der Vorsaison sogar etwas kürzer treten, doch mit den jüngsten zwei Spielen scheint den 40-Jährigen das Fieber wieder gepackt zu haben. Er erhält von Abteilungsleiter Thomas Geist das Vertrauen bis zum Saisonende.
Mit zuletzt vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen ist das rettende Ufer in der A-Liga wieder in Sichtweite. Die Mannschaft ist nach dem zwischenzeitlichen Rücktritt von Fabian Scholz also wieder im Aufwind.
Geist, der das Trainerteam anfangs noch unterstützt hatte, wird sich nun wieder in seine angedachten Tätigkeiten zurückziehen, aber noch als Ansprechpartner für das Trainerteam fungieren.
Das neue Selbstvertrauen wird bereits am Freitag auf die Probe gestellt, Moers Meerfeld empfängt die Zweitvertretung des SV Budberg.
Die derzeitige Tabelle in der Kreisliga A Moers
Tabelle
1. FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 11 9-2-0 30:7 29
2. TV Asberg 10 9-0-1 39:7 27
3. SV Budberg II 11 8-2-1 40:13 26
4. SV Sonsbeck II (Auf) 11 6-4-1 39:16 22
5. Rumelner TV 11 7-1-3 38:15 22
6. SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 11 5-3-3 36:23 18
7. SV Schwafheim 10 4-5-1 15:7 17
8. SSV Lüttingen 11 5-1-5 23:17 16
9. ESV Hohenbudberg 11 5-1-5 32:27 16
10. VfL Rheinhausen 11 4-3-4 19:29 15
11. SV Menzelen 11 4-1-6 23:22 13
12. Büdericher SV 11 3-3-5 17:28 12
13. FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 11 3-1-7 20:36 10
14. Concordia Rheinberg 11 3-1-7 23:57 10
15. SV Schwafheim II (Auf) 11 2-2-7 14:32 8
16. FC Moers-Meerfeld 11 1-3-7 18:43 6
17. SV Millingen 11 1-2-8 16:30 5
18. GSV Moers II (Auf) 11 1-1-9 11:44 4