Horst Steffen trainiert zukünftig den SV Werder Bremen. – Foto: Sport News Südwest

Als Horst Steffen in Kaarst noch Heilpraktiker werden wollte Der 56-Jährige ist bei Werder Bremen nach Markus Anfang bereits der zweite Coach, dessen Trainerkarriere bei den Amateurkickern in Kapellen begann. Verlinkte Inhalte Bundesliga Landesliga 1 Werder SC Kapellen Horst Steffen

Vielleicht sollte Lennart Ingmann schon mal vorsorglich damit beginnen, den Wohnungsmarkt in der Hansestadt Bremen zu sondieren. Denn wenn es um die Besetzung offener Trainerstellen geht, bedient sich der Bundesligist gerne aus dem Fundus des in der Landesliga kickenden SC Kapellen: Horst Steffen, der beim viermaligen Deutschen Meister die Nachfolge des am Dienstag freigestellten Ole Werner antritt, ist an der Weser bereits der zweite Coach, dessen Trainerkarriere im Erftstadion (seit 2019 Jupp-Breuer-Stadion) begann.

Markus Anfang war zwischen Juni und November 2021 (Rücktritt wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises während der Corona-Krise) Cheftrainer bei Werder. Bei seinem Amtsantritt in Kapellen im Frühling 2010 hatte der damals 35-Jährige gesagt: „Von einem Sprungbrett will ich nicht reden. Ich will erst mal gucken, ob ich mich im Trainergeschäft wohl fühle. Ob ich das umsetzen kann, was ich mir vorgenommen habe.“ Horst Steffen, dessen Sohn Jonathan für den SV Germania Grefrath in der Kreisliga A spielt, hatte sich zum Einstieg beim SCK zur Saison 2003/04 sogar noch vorstellen können, in Kaarst eine Ausbildung zum Heilpraktiker zu beginnen. Da wohnte der gebürtige Krefelder mit seiner Familie schon fast zehn Jahre im beschaulichen Röckrath, hielt den Abschied aus dem Rhein-Kreis nur bei einem Angebot aus der Bundesliga für denkbar. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er damals: „Ich habe das Gefühl, ich bin hier wirklich zu Hause.“

Kapellen der perfekte Einstieg Nach ihrer Zeit in Kapellen blickten beide Coaches voller Dankbarkeit auf ihren ersten Job als verantwortlicher Trainer zurück. „Ich hätte mir für den Start keine bessere Station wünschen können“, stellte Anfang zum Abschied fest: „In Kapellen war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe eine echte Mannschaft vorgefunden, charakterlich hundertprozentig in Ordnung. Kapellen war immer eine Herzensangelegenheit für mich.“ Ebenso empfand Steffen, dem schon während seiner aktiven Laufbahn die Idee gekommen war, seine Erfahrung nach dem Karriere-Ende weiterzugeben. „Und bestätigt fand ich das auf meiner ersten Trainerstation beim SC Kapellen.“